Falleció el joven que sufrió graves lesiones en la Costanera de Victoria

Se conoció en las últimas horas la noticia del fallecimiento de Tomás Bussi, el victoriense de 26 años que sufriera lesiones de seria gravedad en la madrugada del pasado 20 de abril en la zona Costanera, cuando chocó contra una rama atravesada en el pavimento mientras circulaba en moto, saliendo despedido vario metros tras el impacto.

Según informó La Mañana, tras ser estabilizado en el hospital Salaberry fue trasladado de urgencia a Rosario, donde la diversidad y gravedad de las lesiones fueron impidiendo la labor de los médicos, que no pudieron evitar el desenlace tan temido.

De las tres personas que circulaban en el lugar al momento del incidente, Bussi fue quien llevó la peor parte.

La joven que lo acompañaba en la moto, una Honda CB 190, recibió el alta el mismo día y el otro motociclista, que circulaba a la par, sufrió lesiones de menor consideración, detalló Ahora.