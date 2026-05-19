A 23 días del inicio del Mundial: Scaloni se reunió con Tapia

Tapia publicó en la red social X una foto con Scaloni, el DT de la selección argentina.

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, se reunió este martes con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, a solo 23 días del inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“¡Qué placer verte otra vez, Gringo querido! Con la felicidad de representar a todo el pueblo argentino y el compromiso de dejar nuestra bandera en lo más alto, ya estamos enfocados y en modo Mundial activado”, fue el mensaje que compartió Tapia junto a una foto con Scaloni.

La reunión se dio a poco de conocer la lista definitiva de los 26 convocados que irán al Mundial 2026, donde la selección argentina defenderá la Copa del Mundo que obtuvo en Qatar 2022.

Este lunes se dio a conocer la noticia de que Tapia, quien se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes, finalmente podrá viajar al Mundial, aunque tendrá que pagar 30 millones de pesos como garantía.

En el Mundial 2026, la selección argentina, que es una de las candidatas a quedarse con el título, compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, señala NA.