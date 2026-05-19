Colello: “Desdoblar es una posibilidad, pero hay que tomar medidas que alienten a que la gente vaya a votar”

"Los gremios comprendieron y colaboraron en esta idea de que la verdadera forma de defender el 82% móvil es haciendo una reforma, porque de no hacerla no se va a poder pagar más. Y nos han mandado muchas ideas que las hemos incorporado y probablemente en los próximos días ya vamos a enviar un proyecto de ley con todas esas reformas incorporadas”, afirmó Colello.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, habló de la marcha del gobierno provincial con vistas a las elecciones del año próximo y brindó definiciones sobre el recorte de presupuesto a las universidades, la reforma previsional, la cuestión social, la reforma de la Constitución y la posible reelección de Rogelio Frigerio.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Colello sostuvo que “desdoblar es una posibilidad que permiten las leyes electorales de la provincia y la Constitución, con lo cual no deja de ser una posibilidad. Yo siempre digo que los políticos nos alejamos mucho de la gente y no es que no quiera responder la pregunta, pero siento que permanentemente en las notas, en las conversaciones entre los políticos, vivimos hablando de temas que a la gente le importan nada. Y sobre todo en un momento en donde verdaderamente las cosas no están fáciles, en donde la economía está difícil, en el bolsillo de las familias está difícil, me resulta hasta un poco antipático estar hablando de cuestiones electorales cuando falta, por lo menos, un año. Después será una decisión del gobernador si quiere desdoblar o unificar. Desde mi opinión personal, creo que, así como hicimos con el sistema de boleta única, tenemos que hacer las reformas que haya que hacer y tomar las decisiones que tengamos que tomar para alentar a que la gente vaya a votar”.

“En las últimas elecciones hubo un patrón que se repite –aunque un poco más atenuado en la provincia de Entre Ríos- que es la merma en la participación del voto. El sistema democrático se sustenta justamente en la legitimación que se otorga en el proceso electoral y siento que las decisiones que tengamos que tomar tienen que ir en línea con un formato que aliente la participación, como se hizo con la boleta única de papel que, de alguna manera, colaboró y uno percibe de los vecinos que fue un sistema bien recibido. Entonces, creo que tenemos que tomar las decisiones en ese sentido”.

En ese marco, agregó que “hay un tema que hay que ponerlo sobre la mesa si se quiere hablar de cuestiones electorales y es que, aun yendo unificada la elección, por como está planteado hoy el sistema electoral, va a ser desdoblada de por sí, porque la gente primero va a votar la boleta nacional y después va a votar la boleta provincial. Sí es cierto que probablemente lo que cambia es la conversación previa a la elección, es decir, evidentemente si lo único que se va a votar son los cargos provinciales, el acento de la conversación en la campaña y en la mesa de los entrerrianos va a ser la cuestión más provincial y si se unifica se va a mechar también la discusión nacional. Pero en lo que tiene que ver con lo estrictamente electoral hoy como está planteado, las elecciones van a ser desdobladas porque la gente va a votar primero nacional y después lo provincial”.

Consideró que “el hecho de que la gente tenga su espacio para debatir y saber qué está votando también abona de alguna manera a la legitimidad, pero también es cierto de que llenar el calendario electoral de muchas elecciones y a eso sumando las PASO, si es que se hacen, de alguna manera desalienta el voto. Por eso yo marcaba al principio: simplifiquemos las cosas para que la gente vaya a votar en las decisiones importantes que realmente abonan al sistema de legitimación de cualquier sistema democrático. Yo creo que la gente merece un espacio en donde realmente se discutan las cuestiones provinciales que no son estrictamente lineales a las nacionales, pero también tenemos que tener una discusión en donde decidamos cómo hacemos nosotros, entre todos, para que la gente vaya a votar y al final del día darle legitimidad al sistema democrático de Argentina y de la provincia”.

En otro orden de temas, consultado por la postura del Presidente Javier Milei contra la universidad pública y el recorte presupuestario, el funcionario evaluó que “es un tema que toca la sensibilidad en algo que a todos los argentinos nos da orgullo, porque en general nos sentimos orgullosos frente al mundo, porque evidentemente Argentina es un punto de vanguardia en ese sentido, y, de hecho, se ha destacado históricamente por ser uno de los países que más destina presupuesto a las universidades públicas, por lo menos en América. Pero también creo que hay una discusión, sacando a Milei que uno puede estar de acuerdo o no con las cosas que dice –tampoco yo siento que él esté en contra de la universidad pública- un poco más de fondo. Siento que Argentina siempre tuvo tabú en algunas discusiones, siempre tuvo miedo a decir que hay cosas que se pueden mejorar, que algo es perfectible, porque, así como digo que la universidad es un orgullo, y de la cual todos los argentinos nos sentimos orgullosos, también evidentemente hay cosas que no se han manejado bien, y de hecho en muchas universidades la calidad educativa ha empeorado a lo largo del tiempo. Entonces yo diría dos cosas: creo que la universidad pública y la educación en general tiene que tener el presupuesto que tenga que tener, pero eso no quita la discusión o el debate de cómo se están administrando esos recursos, porque evidentemente la administración puede ser perfectible. Y a esos debates históricamente Argentina le ha esquivado y todos le hemos esquivado”.

“Haciendo un análisis de los últimos 30 años en Argentina, la educación y principalmente las universidades, no es que han tenido un problema presupuestario. ¿Por qué entonces en muchas universidades la calidad educativa ha decrecido? Ahí tenemos un punto para plantear ¿por qué está pasando esto? Si estamos destinando el presupuesto que históricamente se dijo que la educación tenía que tener, ¿por qué la educación no acompaña mejorando la calidad? Creo que ahí hay un debate que tenemos que tener, no sobre el presupuesto, pero sí en cómo se administra, a dónde va ese dinero, cómo se rinde cuenta de cómo se está administrando ese dinero”, planteó.

“La imagen de la universidad y la calidad educativa que reciben en las universidades públicas tuvo un empeoramiento a lo largo del tiempo y en los últimos 30 años es la primera vez que se está discutiendo. Después del 2001 es la primera vez que se está discutiendo el presupuesto de la universidad y nunca le faltó lo que pidió. Entonces, si no faltó presupuesto, el problema debe estar en cómo se está administrando. Yo creo que hay cosas perfectibles, creo que la universidad siempre tuvo el presupuesto que pidió, porque nunca nadie le achicó el presupuesto a la universidad, de hecho, siempre se incrementó, y si hay cosas para mejorar, entonces me parece que tiene que ver en cómo se está administrando ese dinero que se destina a las universidades”, sentenció.

Respecto de diversas temáticas en que el ideario de Javier Milei y La Libertad Avanza colisionan con el PRO y Juntos por el Cambio, Colello afirmó: “Nosotros vamos a apoyar en las cosas que coincidamos y en las que no, vamos a tener nuestras propias banderas. Tenemos muchas diferencias. Por ejemplo, con la obra pública. Para nosotros la obra pública es prioridad en este gobierno. De hecho, una de las grandes ambiciones que tenemos a lo largo de este año es poder llevar adelante el plan de inversión más importante de los últimos años en materia de infraestructura en la provincia”.

“Hace poco estuve en Feliciano y les contaba a los medios que vamos a licitar a fin de año y a principio del año que viene la obra de la ruta 1 y la ruta 2, que son las que conectan todo el norte entrerriano. Y no te creen, porque lo prometieron tantas veces y nunca se cumplió, que cualquier político que vaya y diga que lo va a hacer, pierde totalmente la credibilidad. Y nosotros realmente tenemos un foco puesto en la obra pública. Vamos a hacer la ruta 1, la 2, la circunvalación de Nogoyá, la 6. Y todo lo que estamos haciendo, lo hacemos con mucha humildad, porque estamos en el momento de peor recaudación de los últimos años, sino de la historia de Entre Ríos. Y todo lo que hacemos es con mucho esfuerzo, habiendo logrado ordenar las cuentas públicas, eliminando los gastos improductivos y enviando esos presupuestos a donde tienen que ir, que es al mejoramiento de escuelas, hospitales y rutas. Y en eso estamos. Y la verdad, es que siento que cada día un poco mejor está la provincia. Y si todo sale bien y llegamos con los proyectos ejecutivos y aplicamos finalmente a los fondos multilaterales, realmente van a ser obras que cambien la matriz productiva de Entre Ríos. Y creo que hay una decisión fuerte del gobernador de llevar el dinero hacia donde tiene que ir y en pos del desarrollo de la provincia”, definió.

En cuanto a la cuestión social y la irrisoria entrega de 50 frazadas de la provincia al municipio de Paraná, el funcionario se desligó al plantear que “no es mi cartera”, pero de todos modos justificó: “Si bien uno tiene la sensibilidad y hay que estar encima de estas situaciones que obviamente aquejan, se supone que ese tipo de atención tan cercana al municipio debiera ser competencia municipal. Nosotros asistimos en la medida de lo posible y colaboramos y permanentemente asistimos en esa labor. Lo que digo es que es una cuestión de sentido común, imaginen si el gobierno provincial tiene que ocuparse de la frazada que le llega al de Piedras Blancas. Hay una cuestión de sentido común en que es el municipio quien es la primera barrera de contención”.

Reforma constitucional

Consultado respecto de la posibilidad de reformar la Constitución provincial, Colello indicó: “Salvo al ministro de Gobierno que dio una opinión personal, nunca fue un tema de agenda de la Gobernación”.

No obstante, planteó: “Nosotros somos un gobierno transformador. Decidimos, porque sentimos que la gente nos votó para eso, hacer cambios que nunca se hicieron. Lo hicimos con OSER, lo hicimos en la matriz de la obra pública y lo estamos haciendo también ahora en la Caja de Jubilaciones. Y si la Constitución de la provincia tiene cosas perfectibles, tiene cosas para mejorar, no nos va a temblar el pulso para ponerlo sobre la mesa y hacerlo. Obviamente, uno no puede hacer todas las reformas en simultáneo y al mismo tiempo, pero si eso fuese necesario y sentimos realmente que una modernización de la Constitución colabora en construir una mejor provincia, no vamos a tener problema de, por lo menos, ponerlo sobre la mesa y discutirlo con todo el arco político”.

Reforma previsional

En cuanto a los dichos del gobernador Rogelio Frigerio de que está tranquilo porque cuenta con los votos suficientes, el funcionario explicó que “la tranquilidad surge principalmente porque estamos convencidos de que estamos haciendo lo correcto. Y lo hicimos de vuelta con mucha apertura. Abrimos mesas de diálogo y conversación con los sindicatos, los gremios, los partidos políticos, Senado, Diputados, intendentes y le dimos la posibilidad a todos de que puedan participar de la elaboración de este proyecto de ley. De hecho, enviamos verticales de ideas para que justamente no dé la sensación de que sea una ley a libro cerrado. Y la verdad que hemos tenido un ida y vuelta muy importante con la gran mayoría de los gremios y sindicatos, que es destacable el rol que han tenido porque verdaderamente han entendido la gravedad de la situación, han entendido que la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos de la provincia, tal cual como está concebida hoy, no es sustentable en el tiempo. Comprendieron, entendieron y colaboraron en esta idea de que la verdadera forma de defender el 82% móvil es haciendo una reforma, porque de no hacerla no se va a poder pagar más. Y nos han mandado muchas ideas que las hemos recibido, las hemos incorporado y probablemente en los próximos días ya vamos a enviar un proyecto de ley con todas esas reformas incorporadas”.

Reelección de Frigerio

Consultado si Frigerio tiene intención de ir por su reelección, Colello apuntó: “No lo hablé en términos personales, pero ojalá que sí. Yo siento que, casi a mitad del mandato, ha logrado algo muy difícil porque heredamos una provincia que se venía a pique y pudo estabilizarla. Estabilizarla quiere decir que cuando asumimos no teníamos ni plata para pagar los aguinaldos y en febrero se vencía la primera cuota de la deuda en dólares, y sin embargo cumplimos con todos los vencimientos de la deuda, cumplimos con todas nuestras obligaciones a nivel provincial, lo que nos llevó en gran parte a mejorar nuestra imagen en el mundo como provincia”.

“En paralelo hemos ordenado, hemos eliminado gastos improductivos, hemos eliminado cualquier gasto que no vaya en servicios al vecino, y todo ese ahorro que se generó lo enviamos a donde tenía que ir. Arreglamos ya casi el 40% de nuestras rutas, más de 1.000 kilómetros; arreglamos ya más del 40% de nuestras escuelas, escuelas que se llovían, que cuando había tormenta se electrificaban las paredes; arreglamos el 42% de nuestros hospitales; estamos haciendo una tarea de bacheo a lo largo y lo ancho de toda la provincia para volver a darle transitabilidad a nuestras rutas y estamos enviando el dinero adonde tiene que ir. Y muchas de esas transformaciones necesitan tiempo”, describió.

Por último, sobre la falta de respuesta a los legisladores nacionales del peronismo que vienen pidiendo audiencia con el gobierno provincial, señaló: “No lo sé, porque obviamente la agenda del gobernador la maneja la Secretaría Privada, entiendo que la van a estar coordinando porque es un tema de coordinar las agendas. Muchos de los diputados y senadores también pasan mucho tiempo en Buenos Aires por sus funciones. Estarán coordinando las agendas”.