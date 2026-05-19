Yael Falcón Pérez dirigirá la final entre River y Belgrano en Córdoba

Falcón Pérez, uno de los tres mundialistas, será el árbitro de la definición del Torneo Apertura.

Yael Falcón Pérez será el árbitro de la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol que animarán River Plate y Belgrano de Córdoba, el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Kempes. Así lo confirmó este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pérez, que será uno de los representantes argentinos en la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, estará acompañado por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes. Por su parte, Luis Lobo Medina se desempeñará como cuarto árbitro.

El equipo arbitral se completará con Leandro Rey Hilfer, quien estará a cargo del VAR, y su asistente (AVAR) Salomé Di Iorio.

Cabe destacar que River viene de eliminar en semifinales a Rosario Central con un triunfo por 1 a 0, aunque previamente superó a San Lorenzo de Almagro 4 a 3 por penales (luego de empatar 1 a 1) en octavos de final y a Gimnasia y Esgrima La Plata en cuartos, por 2 a 0, siempre en el Monumental.

Por su parte, Belgrano de Córdoba derrotó a Argentinos Juniors en La Paternal por penales (4 a 3), luego de igualar 1 a 1. Previamente dejó en el camino a su clásico rival, Talleres (1-0), en el Kempes, por octavos de final, y a Unión de Santa Fe (2-0) en cuartos, en su estadio de barrio Alberdi.

Cabe destacar que este martes se pusieron a la venta las entradas para este encuentro que contará con las dos parcialidades en el estadio.