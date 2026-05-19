Lisandro Martínez palpitó el Mundial: “Vamos con la mentalidad de que aún no hemos ganado nada”

El gualeyo Lisandro Martínez habló de su presente en Inglaterra y palpitó lo que se viene en el Mundial 2026.

El entrerriano Lisandro Martínez habló de su presente en el Manchester United y, en una extensa entrevista, palpitó el mundial que se acerca en Canadá, Estados Unidos y México. Para empezar, Licha comentó que “el argentino mira mucho fútbol y sigue mucho al Manchester, de chico uno siempre lo seguía y estar hoy jugando acá, la verdad es que me pone muy feliz”.

A lo que agregó: “Estuve nueve meses lesionado, fue durísimo, lo lindo del fútbol es tratar de ponerse a prueba, cuando tuve los resultados de los estudios sabía que era muy grave y que la recuperación a ser durísima, después están las inseguridades y la intriga de saber cómo vas a volver”.

Y siguió: “Son esos momentos de que tu entorno y el acompañamiento de tu familia comienza a jugar un rol importante, además de ser paciente ya que el jugador de fútbol es muy intenso, incluso vas mejorando en otros aspectos como en lo mental”.

La lesión y la recuperación

Además, afirmó lo que siente el jugador de fútbol promedio al momento de sufrir problemas físicos como las lesiones, además del rol importante que ocupa la familia durante estos momentos, dejando también un fuerte mensaje sobre cómo fue crecer en una familia con poca perspectiva de género.

“Para mí el jugador no piensa en la plata, cuando te lesionas, te pones a pensar cuando podes volver a jugar porque es lo que te gusta. La familia es muy importante, pero para mí lo más importante es tener una buena mujer al lado, porque desde que estoy con Muriel ella me enseñó mucho a ser un hombre, porque vengo de una familia muy machista y como que nunca pude desarrollar bien el lado femenino”.

Enseguida detalló: “Nunca pude aprender a tratar bien a una mujer, siempre pensaba que el llorar era una muestra de debilidad y ella me enseñó a mostrar y desarrollar más mis sentimientos”.

Lo que se viene con la “Albiceleste”

La selección argentina no solo se prepara para este próximo Mundial, sino que además llega como una de las selecciones candidatas al ser el actual campeón del mundo, el Carnicero es consciente de esto y dio su análisis acerca de cómo vive este momento.

“Somos unos locos que nos gusta ganar todo y no nos conformamos, seguro cuando dejemos esta carrera vamos a ser más conscientes de todo lo que hemos logrado. En este momento para prepararme para ir al Mundial, veo como que no hemos ganado nada, sabemos que hemos ganado todo con la selección, pero vamos con la mentalidad de que hay que empezar todo de cero”.

Más adelante manifestó: “Llegar hasta acá es gracias a toda la familia, ya de chico teníamos una canchita de fútbol en nuestra casa, armábamos los arcos con las ramas de los árboles, por lo tanto siempre hemos sido una familia muy futbolera”.

También se refirió sobre lo que representan, las figuras tanto de Diego Maradona como también de Lionel Messi para el hincha argentino. “Nunca llegué a conocer al Diego, lo iba a conocer, pero el falleció unos dos o tres meses antes de que yo fuera a visitar Argentina, somos conscientes de lo importante que fue como jugador para nuestro país, una persona que además daba la vida por nuestro país”.

Y añadió: “Para mí, Leo Messi fue lo mejor que me pasó en mi carrera, jugar un partido con él, ver en el día a día las cosas que hacía en los entrenamientos y en los partidos, el liderazgo y cómo peleaba el mundial”.

Por último, Lisandro Martínez palpitó el momento que se vive con la selección argentina en la previa de una nueva copa del mundo. “Estoy donde quiero estar y siento que se me dio todo lo que quería, me gusta mucho ver y sentir el cariño de la gente, siento que en la selección encontré mi segunda casa”.