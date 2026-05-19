Uader invita a participar de actividades de literatura, música y danza en las plazas este fin de semana largo

La Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través de su programa denominado Cultura Itinerante, organiza una serie de actividades gratuitas y abiertas a todo el público que se desarrollarán durante este fin de semana largo en la ciudad de Paraná. El cronograma comenzará este sábado 23 de mayo con una jornada de taller literario en la Plaza Borges y continuará el lunes 25 de mayo con un festival de música y danza en la Plaza de las Colectividades para conmemorar el aniversario de la Revolución de Mayo.

La primera de estas citas tendrá lugar el sábado en el horario de 15 a 17, en la recientemente inaugurada Plaza Borges, situada en la intersección de las calles San Martín y Pronunciamiento. Bajo el título "Los dones de la siesta", se llevará a cabo una jornada-taller destinada a la lectura y la escritura creativa, coordinada por la escritora y profesora Belén Zavallo. Esta actividad surge como una extensión del Taller de Escritura Literaria que se dicta de manera regular en la universidad.

Para participar hay que inscribirse completando el siguiente formulario

Posteriormente, el lunes, la universidad trasladará sus actividades a la costanera paranaense, específicamente a la Plaza de las Colectividades, para sumarse a los festejos patrios desde una perspectiva artística. A partir de las 16, se realizarán diversas presentaciones que pondrán en escena el trabajo realizado por los integrantes de los espacios de formación de la casa de estudios. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de la actuación del Taller de Danzas Folklóricas de la institución, que se encuentra bajo la dirección del profesor Juan Carlos "Tati" Colombo.

Un momento destacado de la jornada patria será el debut oficial ante el público del Taller Ensamble de Música Popular. Bajo la dirección del músico Valentín Cosso, esta formación realizará su estreno formal, ofreciendo un repertorio trabajado durante los últimos meses en el marco de las actividades de extensión universitaria.

Las actividades quedan sujetas a las condiciones climáticas del fin de semana.

Desde el área organizativa de las actividades, invitan a toda la comunidad de Paraná y a quienes visiten la zona a sumarse a estas propuestas, abiertas y gratuitas a todo público.