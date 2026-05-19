Reforma previsional: “Que el gobierno no confunda: discutir no es apoyar”, subrayó UPCN

En declaraciones a la prensa, el Ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, dijo ayer que “en la última reunión hubo un gran nivel de consenso, nos atrevemos a decir que la mayoría de los sindicatos que fueron consultados aprueban, apoyan y trabajaron sobre la reforma previsional”.

Desde la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos, aseguraron: “No es así. Que no se equivoque, que no confunda y que no desvirtúe, porque esa no es la postura de UPCN. Dejamos en claro que de ninguna manera el Ministro puede usar los términos ‘aprobar’ y ‘apoyar’, que son totalmente distintos a la posición de este Sindicato: sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos siempre entendimos que hay que discutir para defender los derechos de los trabajadores”.

Agregaron que “debatir no significa consensuar ni aprobar. Hemos sido críticos de los vectores, con los que tenemos profundas diferencias que ya hemos planteado y que, según nos dijeron, han sido tomadas en consideración. Sin embargo, no sabemos en qué terminarán porque no conocemos el texto de la iniciativa; sólo lo podremos ver cuando tome estado parlamentario”.

El sindicato que conduce José Ángel Allende señaló que “la reforma previsional es una decisión del gobierno. Estas son horas decisivas para que el proyecto avance hacia la Legislatura. El verdadero resultado de las conversaciones con el presidente de la Caja podremos verlo recién cuando el proyecto sea presentado oficialmente”.

“Expresiones como las del Ministro desvirtúan los hechos y pueden obligarnos acorrernos de un espacio de participación que ha sido constructivo precisamente para expresar diferencias. Son discursos que no reflejan la realidad y que podrían terminar empujándonos hacia un escenario de conflicto”, concluyeron.