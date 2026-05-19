Karol G vuelve a la Argentina con su primer show en River Plate: cómo y dónde comprar las entradas

Karol G vuelve a la Argentina y se presentará por primera vez en el Estadio River Plate el 5 de febrero de 2027, consolidando su vínculo con el público argentino y llevando a Buenos Aires una experiencia de escala internacional.

Luego de dos fines de semana históricos en Coachella, Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina en encabezar el festival, con un espectáculo que trascendió el escenario y se convirtió en un momento cultural de impacto global. Aclamada como una poderosa celebración de la cultura y la identidad latina, su presentación marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en el alcance de la música latina a nivel mundial.

En ese contexto, la artista anuncia su nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, su tour más ambicioso hasta la fecha, que pasó de 39 a 63 shows confirmados en estadios, con nuevas fechas agregadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Miami, San Francisco, Barcelona, Sevilla, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Lima, Quito y Santiago de Chile. En varios mercados, las noches adicionales se agotaron en tiempo récord.

Cómo y dónde conseguir las entradas para el show

La preventa exclusiva Mastercard Banco Nación comenzará el miércoles 20 de mayo a las 12, con el beneficio de hasta 6 cuotas sin interés abonando con tarjeta de crédito Mastercard BNA.

La venta general estará disponible a partir del jueves 21 de mayo a las 12 hs con todos los medios de pago. Durante todo el periodo de venta, vas a poder disfrutar de hasta 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación. A través de www.allaccess.com.ar.

Precios y ubicaciones

-Pit 200 Copas (Izquierdo) $380000 + SC

-Pit 200 Copas (Derecho) $380000 + SC

-Campon Delantero $260000 + SC

-Campo General $120000 + SC

-Plateas San Martín y Belgrano Preferenciales $280000 + SC

-Plateas San Martín y Belgrano Altas $170000 + SC

-Platea Sivori Media $150000 + SC

-Platea Sivori Alta $950000 + SC