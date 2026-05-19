Gualeguaychú lanzó una plataforma digital de prevención y asistencia en adicciones

Con el objetivo de profundizar las acciones territoriales y de cuidado, el Gobierno de Gualeguaychú puso en funcionamiento un espacio digital especialmente desarrollado en el marco del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA). Esta nueva herramienta pública, ya disponible de manera libre y gratuita a través del sitio web oficial en gualeguaychu.gov.ar/ppaa.

La plataforma virtual centraliza materiales técnico-pedagógicos e informativos destinados tanto a vecinas y vecinos como a instituciones, organizaciones sociales y equipos comunitarios. Entre los contenidos fundamentales se destacan las guías para familias y docentes, elaboradas rigurosamente para brindar herramientas claras sobre detección temprana de consumos problemáticos, dinámicas de prevención grupales adaptadas para infancias, adolescentes y adultos, y pautas concretas para fortalecer los entornos afectivos y las redes de apoyo.

Asimismo, el portal digital aloja los materiales gráficos y comunicacionales de la campaña local “Date cuenta”, permitiendo la descarga de afiches, placas para redes sociales y piezas visuales orientadas a visibilizar la problemática. El espacio se complementa con recursos audiovisuales y spots radiales diseñados para potenciar los talleres de concientización y sensibilización.

Por otra parte, el sitio web funciona como una guía interactiva de la red de contención local, incorporando folletos digitales explicativos sobre el funcionamiento del sistema público y un mapa detallado con los distintos espacios de primera escucha y dispositivos territoriales del PPAA. En esta sección, las familias pueden consultar de forma rápida los datos de contacto, direcciones y modalidades de atención vigentes.