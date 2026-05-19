Acto frente a la Caja de Jubilaciones: gremios endurecieron críticas contra Frigerio y apuntaron contra UPCN

Con bombos, banderas y cánticos contra la reforma previsional, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones realizó este jueves una concentración frente al organismo previsional entrerriano. Hubo fuertes cuestionamientos al gobernador Rogelio Frigerio, rechazo al proyecto de modificación del sistema jubilatorio y críticas directas a la conducción de UPCN, especialmente a José Ángel Allende, a quien manifestantes le gritaron “traidor” en reiteradas ocasiones. ANALISIS estuvo en el lugar y registró un clima de fuerte tensión política y sindical.

La convocatoria reunió a gremios estatales, docentes, judiciales, municipales y organizaciones de jubilados y pensionados. La protesta se desarrolló frente a la sede de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, donde se multiplicaron los carteles contra la reforma previsional impulsada por el gobierno provincial y consignas en defensa de la Ley 8732.

Durante el acto, los distintos oradores coincidieron en denunciar que el Ejecutivo intenta instalar “un discurso de enfrentamiento” entre trabajadores estatales y el resto de la sociedad, mientras advirtieron que la eventual reforma implicaría “un ajuste” sobre jubilados y activos.

Además de las críticas a Frigerio, una parte importante de los cánticos estuvo dirigida contra UPCN y su secretario general, José Ángel Allende. Cada mención al dirigente sindical derivó en gritos de “traidor” por parte de manifestantes que cuestionan el acompañamiento del gremio al gobierno provincial.

AGMER: “La Caja no se toca”

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, reivindicó la presencia en la calle y sostuvo que la movilización expresa “la dignidad de la clase trabajadora”.

“Estamos acá porque tenemos dignidad, porque resistimos el embate de la derecha y del Poder Ejecutivo”, afirmó. También cuestionó el discurso oficial sobre el déficit previsional: “El gobernador ha instalado que todos los entrerrianos pagan el déficit de la Caja, como si los trabajadores públicos fuésemos de otra especie. Entrerrianos somos todos”.

El dirigente docente advirtió que el sistema previsional “tiene un sentido humano y solidario” y rechazó la mirada “empresarial” sobre la Caja: “Hablan de déficit como si esto fuera una empresa”.

Antivero adelantó además que desde AGMER continuarán “señalando” públicamente a los legisladores que acompañen una eventual reforma: “Así como pusieron la cara en campaña, también tendrán que mostrarla cuando estén en juego nuestros derechos”.

En el tramo más encendido de su discurso, aseguró que “cada legislador que vote contra los trabajadores tendrá condena social” y cerró con una consigna que fue replicada por los manifestantes: “La Caja no se toca”.

ATE: “No somos traidores”

El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, destacó la amplitud de la multisectorial y sostuvo que representa “al 90 por ciento de las organizaciones”.

“El gobierno sigue anunciando que es inminente el ingreso del proyecto de reforma, pero nosotros no vamos a mover una coma de nuestro plan de lucha”, afirmó.

Muntes aseguró que la campaña de firmas contra la reforma previsional tiene “una adhesión impresionante” en toda la provincia y remarcó que las multisectoriales “son la resistencia” frente “al modelo de ajuste de Milei y Frigerio”.

El dirigente sindical apuntó además contra los legisladores oficialistas y opositores: “Ellos son los responsables si hay ajuste y si hay reforma. Tienen nombre y apellido en cada departamento”.

Sobre el final de su intervención, lanzó una frase que generó una fuerte reacción entre los presentes y derivó en cánticos contra UPCN: “No aceptamos aumentos de miseria. No nos vamos a arrodillar. No somos traidores”.

AJER: “El gobernador quiere dividir a la sociedad”

En representación de AJER, Segura cuestionó el planteo oficial respecto al financiamiento del sistema previsional y sostuvo que el gobierno intenta “dividir a la sociedad”.

“Dicen que el sector privado no tiene por qué sostener a los jubilados estatales. Eso es mentira”, expresó.

El dirigente afirmó que los trabajadores estatales forman parte de la economía provincial y que sus salarios “mueven la rueda económica” en cada localidad entrerriana.

“Es falso que un sector solvente al otro. Todos aportamos al desarrollo económico de la provincia”, señaló.

También rechazó cualquier intento de “equiparar la Caja con ANSES” y advirtió sobre una posible reducción de haberes: “No vamos a permitir jubilaciones del 65 por ciento ni el empobrecimiento de los jubilados provinciales”.

Finalmente, convocó a profundizar la campaña contra la reforma: “En cada rincón de la provincia hay compañeros juntando firmas y defendiendo derechos”.

APS: “Quieren trabajadores pobres y jubilados de hambre”

La dirigente de APS, Alejandra Levrand, cuestionó duramente el proyecto previsional y aseguró que representa “uno de los ajustes más atroces” contra la clase trabajadora entrerriana.

“¿Qué trabajador puede subsistir con los sueldos que tenemos y con este empobrecimiento que quiere imponer el gobernador?”, preguntó.

Levrand rechazó la idea de responsabilizar a los estatales por el déficit previsional y recordó que los aportes al sistema alcanzan el 38 por ciento entre trabajador y empleador.

Además, alertó que la reforma afectaría también a los actuales jubilados: “Nos quieren desenganchar del activo y atar a una fórmula similar a la de ANSES”.

La dirigente apuntó también contra los gremios que “dan la espalda a los trabajadores” y criticó los acuerdos salariales con sumas no remunerativas: “Son pan para hoy y hambre para mañana”.

Por último, advirtió que la reforma modificaría el cálculo jubilatorio tomando “los 30 años de vida laboral”, lo que derivaría —según afirmó— en haberes más bajos para futuros jubilados. “No nos pueden robar este sistema solidario”, concluyó.