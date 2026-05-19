Cuánto cuesta mantener a un hijo en Argentina, según la canasta de crianza del Indec

Mantener a un hijo en Argentina durante abril de 2026 requirió entre $511.763 y $654.221 por mes según el tramo etario, de acuerdo con la canasta de crianza del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esta suma contempla tanto los bienes y servicios fundamentales, como el valor asignado al tiempo de cuidado necesario, y sirve como referencia para hogares y diseño de políticas públicas.

La suma mensual para cubrir los gastos básicos de crianza en Argentina asciende a $511.763 para menores de un año, $609.574 para niñas y niños de 1 a 3 años, $520.413 para el grupo de 4 a 5 años y $654.221 en el caso de quienes tienen entre 6 y 12 años. Este cálculo incluye el valor de bienes y servicios imprescindibles y la estimación monetaria del tiempo de cuidado adulto. Constituye un indicador nacional de referencia.

La actualización de la canasta de crianza muestra que los costos mensuales aumentan claramente al avanzar las y los niños de tramo etario. El grupo de 6 a 12 años es el que requiere la cifra más alta, con un monto que supera los 650.000 pesos. Los valores consideran tanto los bienes y servicios como la valorización del tiempo de cuidado.

El organismo distingue dos componentes en la canasta: los bienes y servicios necesarios para el desarrollo y el costo del cuidado infantil calculado según la edad. Los precios pueden sufrir leves ajustes por redondeo, indica el informe, lo que explica posibles pequeñas diferencias en los totales mensuales.

Detalle de bienes y servicios en la canasta de crianza

El valor central de la canasta es el de los bienes y servicios esenciales. Su cálculo parte de la canasta básica total del Gran Buenos Aires, adaptada para cada franja de edad mediante un coeficiente específico. Para un menor de un año, el costo mensual por este concepto es de 166.479 pesos.

Para nenes de 1 a 3 años, el valor llega a 214.963 pesos. En el grupo de 4 a 5 años, asciende a 273.781 pesos. Para quienes tienen entre 6 y 12 años, el monto se ubica en 339.626 pesos.

Esta suma incluye tanto la alimentación adecuada como los bienes no alimentarios indispensables: vestimenta, transporte, educación, salud y gastos de vivienda. El informe del Indec indica que el promedio ponderado de la canasta básica total es el punto inicial para definir el monto según cada grupo de edad.

Así, el valor busca garantizar condiciones mínimas de bienestar, según la evolución de los precios en los mercados y el costo real registrado en abril de 2026. Si bien la cobertura es nacional, los valores se calculan tomando el Gran Buenos Aires como referencia metodológica.

El costo del cuidado infantil en la Argentina

El segundo componente clave es el “costo del cuidado infantil”. Este aspecto contempla la cantidad de horas requeridas según el grupo de edad, y asigna el valor oficial vigente para el personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

En abril de 2026, el costo mensual del cuidado para un menor de un año fue de $345.284 por 147 horas. Para el grupo de 1 a 3 años, ascendió a $394.611 por 168 horas. Entre 4 y 5 años, corresponde $246.632 por 105 horas. Para quienes tienen entre 6 y 12 años, se calculó en $314.595 por 84 horas.

El valor por hora de cuidado se fijó según las pautas del régimen especial de trabajo para casas particulares, aplicando criterios diferentes para menores de 6 años y para grupos mayores. El informe detalla que el cálculo parte de la remuneración mensual oficial, ajustada a las horas necesarias según cada tramo etario.

En hogares con más de una niña, niño o adolescente, se debe tomar como referencia al integrante que demande mayor tiempo de cuidado, siguiendo las pautas metodológicas del Indec.

Cómo se calcula la canasta de crianza según el Indec

La metodología del informe incluye dos pasos principales: primero, la valorización de la canasta básica total para adultos, ajustada mediante un “coeficiente de adulto equivalente” que representa las necesidades específicas de edad y sexo. Segundo, la estimación y valorización del tiempo de cuidado necesario en cada tramo.

El coeficiente de adulto equivalente tiene como referencia el requerimiento energético estándar de un varón adulto. Para cada grupo de edad, especialistas de la entidad calcularon un promedio ponderando sexo y edad de la población, asignando valores entre 0,35 y 0,74 según cada etapa.

Los precios utilizados surgen de la canasta básica total mensual del Gran Buenos Aires, sobre la que se aplican estos coeficientes para obtener el costo ajustado a cada grupo etario. La estimación de horas de cuidado toma como base la jornada legal y la extensión escolar, distinguiendo menores de cuatro años, escolares iniciales y escolares primarios.

La suma de ambos componentes —bienes y servicios más costo del cuidado infantil— compone el valor total mensual de la canasta de crianza, vigente para niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años.

El informe técnico del Indec compara la canasta de crianza entre abril de 2025 y abril de 2026. Para menores de un año, la canasta subió de $410.524 a 511.763 pesos. Niñas y niños de 1 a 3 años pasaron de $487.826 a 609.574 pesos.

El grupo de 4 a 5 años registró un incremento desde $410.197 hasta 520.413 pesos. Para la franja de 6 a 12 años, el monto aumentó de $515.984 a 654.221 pesos.