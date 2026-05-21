Comercialización de material de abuso sexual infantil: hubo allanamientos en Entre Ríos y otras 16 provincias

La comercialización de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI) motivó una serie de allanamientos en Entre Ríos y otras 16 provincias argentinas, en el marco de una investigación internacional coordinada por fuerzas de seguridad y organismos judiciales de distintos países. Como resultado de los procedimientos, fueron detenidos dos hombres acusados de distribución y tenencia de ese tipo de contenido ilegal.

El operativo fue supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional y ejecutado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). La pesquisa se desarrolló en continuidad con las operaciones “Aliados por la Infancia I, II, III y IV”, siendo la última intervención internacional realizada en agosto de 2025 bajo la denominación “Aliados por la Infancia V”.

En esta nueva etapa, denominada “Operación Internacional Aliados por la Infancia VI”, se concretaron allanamientos simultáneos en Panamá, Paraguay, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Perú, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Brasil, Colombia, México, España, Francia y El Salvador, además de Argentina.

Operativos en 17 provincias

En territorio argentino, la investigación se extendió a 17 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán.

En total, se realizaron 68 allanamientos coordinados por distintas fuerzas policiales y federales. Según se informó oficialmente, entre los actores clave de la operación participaron la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), y el NCMEC, Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

La cooperación internacional permitió el intercambio de información y herramientas tecnológicas destinadas a detectar usuarios que distribuyen contenido de abuso sexual infantil mediante redes P2P. En ese contexto, la República Argentina firmó acuerdos con el National Criminal Justice Training Center, perteneciente al Fox Valley Technical College.

Investigación y detenciones

Con los datos aportados por los organismos internacionales, detectives de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la PFA identificaron a dos hombres presuntamente vinculados a maniobras de distribución y tenencia de Material de Abuso Sexual Infantil, delito contemplado en el artículo 128 del Código Penal Argentino.

La investigación fue puesta en conocimiento de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la fiscal Daniela Dupuy, y de la UFIyJ Nº14 de San Martín, encabezada por la fiscal Vanesa Leggio, quienes ordenaron profundizar las tareas investigativas.

A través de trabajos operativos y análisis informáticos, los investigadores lograron geolocalizar tres domicilios vinculados a los sospechosos: dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno en Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín.

Elementos secuestrados

Con las pruebas recolectadas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del juez Rodolfo Ariza Clerici, y el Juzgado de Garantías Nº2 del Departamento Judicial de San Martín, encabezado por el juez Carlos Mariano González, autorizaron los allanamientos.

Durante los procedimientos, las fuerzas federales detuvieron a dos hombres, uno de ellos de nacionalidad peruana. Además, otro ciudadano argentino fue notificado de la causa judicial.

En los domicilios allanados se secuestraron cuatro notebooks, una netbook, siete CPU, discos rígidos, ocho teléfonos celulares y documentación considerada relevante para el avance de la investigación. Los detenidos y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia por el delito de “Producción, comercialización y distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”.