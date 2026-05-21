Pinto de Grande invita a una noche de clásicos y composiciones propias

La agrupación musical Pinto de Grande llevará a cabo un concierto centrado en los hitos del rock argentino este sábado 23 de mayo a partir de las 21 en el espacio cultural ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, en San Martín 902 de la ciudad de Paraná. El evento pretende ofrecer una jornada de reencuentro con las canciones que marcaron la historia musical del país, integrando tanto versiones de clásicos que como composiciones de autoría propia.

La formación que subirá al escenario está compuesta por seis músicos de trayectoria en la región que han estructurado una propuesta que busca recuperar la sonoridad característica del género. El conjunto está integrado por Marcelo Schnitman en la voz principal y guitarra, Fernando Errandonea en armónica y coros, Leo Bonzzi en primera guitarra y coros, Jorge Tomasso en el bajo, Andrés Ijalba en percusión y Martín Comas en la batería.

El espacio del subsuelo de la Galería Flamingo pasó a ser en el último tiempo un punto de encuentro y referencia para las expresiones artísticas independientes en el microcentro de Paraná, donde distintas agrupaciones y solistas pasaron a exhibir sus propuestas ante el público.

Las entradas están disponibles a través de la plataforma digital Eventbrite o mediante WhatsApp al 343 4808780.