Anunciaron un aumento del 30% para las becas en Entre Ríos: hubo más de 10.000 nuevas solicitudes en 2026

La inscripción para las becas provinciales de nivel terciario y universitario permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

El gobierno entrerriano anunció este miércoles un aumento generalizado para las ayudas económicas que brinda el Instituto Becario provincial a los estudiantes.

La medida fue presentada por el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente del Instituto Becario, Mariano Berdiñas, quienes confirmaron que el aumento será cercano al 30% para el paquete de becas correspondiente a 2026.

La suba eleva a partir de mayo el valor de la modalidad universitaria a $100.000, la terciaria a $70.000 y la secundaria a $50.000.

Según detallaron desde el gobierno, el Instituto registraba 15.000 becarios, pero con la apertura de inscripciones o renovaciones las solicitudes este año ascienden hoy hasta 26.000, pedidos que están en evaluación en el Instituto.

El secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, que encabezó el anuncio, destacó que “en el peor momento de recaudación, pero con buena gestión la provincia logró un aumento sustancial”.

El funcionario resaltó que los aumentos acumulados en lo que va de la actual gestión provincial suman 670%, mientras que inflación lleva cerca de 200% desde fines de 2023. “Esto demuestra la importancia que el gobernador le da al acompañamiento a los estudiantes”, mencionó.

También repasó algunas medidas de ahorro. “Eliminamos las maratones del Becario, que costaban unos $500 millones que ahora serán derivados directamente a las becas. Redujimos de 500 a 70 los beneficiarios de Educando en Movimiento, con lo que se ahorraron cerca de $1.500 millones”, precisó.

Los nuevos montos y cómo se aplicarán

Por su parte, Mariano Berdiñas confirmó cuáles serán los nuevos valores de las becas provinciales tras la actualización anunciada este miércoles. “La beca universitaria va a estar en 100.000 pesos, la terciaria en 70.000 y la secundaria en 50.000”, precisó el funcionario, quien además comparó: “Asumimos con una beca secundaria de 6.000 pesos, una terciaria de 10.000 y una universitaria de 13.000 pesos. El aumento fue sideral”.

Berdiñas explicó que el incremento comenzará a aplicarse con el paquete 2026 y aclaró que los estudiantes secundarios que ya cobraron la primera cuota recibirán automáticamente la diferencia correspondiente.

Además, confirmó que la inscripción para las becas provinciales de nivel terciario y universitario permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

El trámite puede realizarse a través de la página oficial del Instituto Becario, mediante la aplicación móvil del organismo o en las delegaciones distribuidas en distintos puntos de Entre Ríos.

“El sistema está totalmente digitalizado y eso permitió que tengamos una inscripción récord. Hoy hay 26.000 trámites finalizados que están siendo evaluados”, explicó el funcionario.