CIPCE solicitó la creación de una Unidad Estratégica para el Análisis de Redes de Corrupción

El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) pidió a la Procuración General de la Nación, la conformación de una Unidad Estratégica para el Análisis de Redes de Corrupción. Solicitaron que la Unidad se dedique al abordaje integral de casos de alto impacto institucional vinculados con el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional y organismos descentralizados.

La iniciativa se fundamenta en atribuciones conferidas al Procurador General de la Nación en la Ley N° 24.946, que lo facultan a diseñar la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, disponer la actuación conjunta de fiscales cuando “la importancia de los asuntos lo haga aconsejable” y conformar equipos de trabajo integrados por fiscales y personal especializado.

Según se advierte en la presentación, distintas investigaciones judiciales evidencian la proliferación de casos que comprometen la actuación de funcionarios públicos de máxima jerarquía, intermediarios privados, operadores financieros y estructuras societarias vinculadas con la administración de asuntos públicos. El análisis integral de estas investigaciones demuestra la existencia de patrones comunes de funcionamiento, circulación de activos, intermediación económica y articulación entre actores públicos y privados, compatibles con la configuración de mercados de corrupción organizados en torno a la compra de decisiones gubernamentales.

Entre los casos mencionados se encuentran las investigaciones vinculadas a “$LIBRA”, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Nucleoeléctrica Argentina, créditos hipotecarios del Banco Nación, el denominado “caso Adorni”, actuaciones vinculadas al presunto ocultamiento de bienes del titular de la agencia ARCA, actuaciones relacionadas con Carlos Frugoni y maniobras financieras vinculadas con el Banco Central de la República Argentina. Asimismo, se señala que resulta de público conocimiento la existencia de denuncias e informaciones periodísticas vinculadas con posibles irregularidades en procesos licitatorios en asuntos energéticos, hídricos y de infraestructura.

En la presentación se remarca que estos fenómenos no constituyen una anomalía exclusiva de la actual administración gubernamental, sino manifestaciones persistentes de corrupción sistémica que históricamente constituyen una de las principales deudas institucionales de la democracia argentina y ponen en evidencia las respuestas fragmentadas del sistema de justicia penal frente a fenómenos de criminalidad compleja y captura estatal.

La solicitud plantea que la Unidad: