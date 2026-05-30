Copa Argentina: Belgrano sufrió, pero superó a Gimnasia de Jujuy en los penales

Este sábado hubo acción por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. En el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, Gimnasia de Jujuy y Belgrano de Córdoba se midieron en un duelo que contó con el arbitraje de Daniel Zamora.

En el juego se adelantó el recientemente consagrado campeón del fútbol argentino. El Pirata llegó al gol luego de un centro de Juan Velázquez desde la izquierda que encontró la diagonal de Francisco González Metilli en el área chica. El atacante definió y venció a Milton Álvarez para el 1-0 parcial.

No duró mucho la ventaja: dos minutos tardó en empatarlo el conjunto jujeño luego de un centro desde la derecha para la llegada de Martín Lazarte. Un buen cabezazo del defensor cruzó el balón e impidió la reacción de Thiago Cardozo. Golazo y 1-1. Durante el primer tiempo ya no se movió más el tanteador.

En el complemento, Gimnasia consiguió ponerse por delante en un contragolpe conducido por Francisco Molina. El atacante enganchó en dos ocasiones ante la marca del entrerriano Leonardo Morales para luego meterse en el área y definir con un remate cruzado. El disparo se coló por la izquierda y puso el 2-1 a los 27: sorpresa en Santiago del Estero.

Los instantes finales encontraron a Belgrano apretando con todo con el afán de empatar el marcador. Luego de varios intentos que se fueron cerca del arco defendido por Álvarez, finalmente llegó el empate.

Fue a los 47 minutos que un centro bajo de Julián Mavilla desde la izquierda se desvió en el camino y le cayó en los pies a Emiliano Rigoni, que controló y definió cruzado casi dentro del área chica ante la salida de Álvarez para el 2-2 que resultaría definitivo. Penales.

En los remates desde los 12 pasos, Octavo Bianchi y Pablo Argañaraz se encontraron con dos buenas atajadas de Thiago Cardozo que Belgrano no desaprovechó. El Pirata acertó todos sus remates y se impuso por 4-2 en la tanda para continuar en la competencia.

En la próxima instancia, los octavos de final, el Pirata espera por un rival que se definirá en el duelo entre Racing y Defensa y Justicia.

-SÍNTESIS-

Gimnasia (Jujuy) 2-2 Belgrano. Penales: Gimnasia (J) 2-4 Belgrano.



Goles:

19’PT: Francisco González Metilli (BEL).

21’PT: Martín Lazarte (GIJ).

27’ST: Francisco Molina (GIJ).

48’ST: Emiliano Rigoni (BEL).



Penales:

-En Gimnasia (Jujuy): Claudio Pombo y Nicolás Dematei. Erraron: Octavio Bianchi y Pablo Argañaraz.

-En Belgrano: Emiliano Rigoni, Nicolás Fernández, Franco Vázquez y Francisco González Metilli.



Formaciones:

Gimnasia (Jujuy): Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Martín Lazarte; Hugo Soria, Francisco Maidana; David Gallardo, Mauro Cachi, Francisco Molina; Cristian Menéndez.

DT: Hernán Pellerano.



Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Ramiro Hernandes, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Francisco González Metilli y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Cambios:

16’ST: ingresó Jesús Endrizzi por Martín Lazarte (GIJ).

16’ST: ingresó Emiliano Rigoni por Ramiro Hernandes (BEL).

21’ST: ingresó Lucas Zelarayán por Adrián Sánchez (BEL).

21’ST: ingresó Agustín Falcón por Alcides Benítez (BEL).

33’ST: ingresó Julián Mavilla por Lucas Zelarayán (BEL).

33’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Juan Velázquez (BEL).

35’ST: ingresó Claudio Pombo por Francisco Molina (GIJ).

35’ST: ingresó Gonzalo Villarreal por Cristian Menéndez (GIJ).

43’ST: ingresó Pablo Argañaraz por Mauro Cachi (GIJ).

43’ST: ingresó Octavio Bianchi por David Gallardo (GIJ).



Amonestados:

27’PT: Guillermo Cosaro (GIJ).

28’PT: Francisco González Metilli (BEL).

43’PT: Juan Velázquez (BEL).

26’ST: Jesús Endrizzi (GIJ).

50’ST: Claudio Pombo (GIJ).

52’ST: Octavio Bianchi (GIJ).

53’ST: Nicolás Dematei (GIJ).



Árbitro: Daniel Zamora.



Estadio: Madre de Ciudades (Santiago del Estero).