Encontraron muerta a Agostina Vega, la adolescente de 14 años que buscaban en Córdoba

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba hace 7 días, fue hallada muerta este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Los investigadores se encontraban rastrillando el predio hace más de 24 horas. Llegaron tras una pista que ubicó al principal acusado y único detenido, Claudio Barrelier, en el lugar.

Los restos se encontraron pasadas las 14 horas, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. La familia de la menor fue informada de la noticia apenas unos minutos antes. Su madre, que estaba en la vivienda de donde se fue Agostina el sábado pasado, se descompensó y debió ser asistida por una ambulancia que llegó al lugar.

El lugar donde encontraron a la joven es una zona de pastizales. En total, tiene más de 200 hectáreas y está ubicado a unos 12 kilómetros del centro. En las últimas horas se había vuelto el epicentro de la búsqueda porque las autoridades confirmaron que el sospechoso Barrelier había estado allí poco después de ser grabado en su casa con la víctima.

La hipótesis central de la Justicia tiene como punto 0 la casa del hombre de 32 años, quien el sábado 23 de mayo le pagó a Agostina Vega un remís hasta su domicilio ubicado en la calle Juan del Campillo al 800, en el barrio de Cofico. Los investigadores creen que la menor fue engañada por el sospechoso, convencida de que iba a buscar un regalo para su madre. Confió porque lo conocía: había sido pareja de su mamá.

Ese sábado a la noche, una cámara grabó a Barrelier entrando a la casa con Agostina. Es la última imagen de ella. Creen que adentro habría más gente. Sin embargo, lo que pasó en esas horas es lo que intentan esclarecer. Fuentes con conocimiento del caso señalaron a este medio que la hipótesis más fuerte es un abuso sexual y una presunta agresión posterior del sospechoso a la víctima, indicó Infobae.