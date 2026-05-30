Con la presencia de Heinze en el banco, Arsenal no pudo ante PSG que es bicampeón de la Champions League

Este sábado se disputó la final de la UEFA Champions League en el estadio Ferenc Puskás Aréna de la ciudad de Budapest, Hungría. Arsenal -con la presencia del crespense Gabriel Heinze como asistente del técnico Mikel Arteta- y Paris Saint-Germain definieron al campeón de la temporada 2025-26 en un duelo que contó con el arbitraje de Jan Seidel.

El partido se abrió rápido, ya que el tanto que abrió la cuenta llegó a los seis minutos del primer tiempo. Fue tras un rechazo de la defensa del conjunto francés que dio en Leandro Trossard y le permitió comenzar el contragolpe a Kai Havertz. El alemán se metió en el área y con poco ángulo sacó un potente remate que dejó inmóvil al arquero Matvey Safanov para el 1-0 parcial.

En el primer tiempo hubo apenas aproximaciones, pero el dominio de la pelota fue casi total por parte del conjunto francés. Fabián Ruiz tuvo una de las pocas claras del primer tiempo con un remate cruzado desde la izquierda que se fue desviado por el costado izquierdo de David Raya.

En el segundo tiempo, PSG asumió el control de la pelota y jugó casi siempre en la mitad del campo correspondiente al conjunto inglés, que hizo gala del excelente trabajo defensivo que lo llevó a esta instancia del torneo, característica adjudicada al entrerriano Heinze en la preparación del equipo.

Pese a eso, un error de Cristhian Mosquera, que le cometió una falta dentro del área y desde atrás a Kvicha Kvaratskhelia, derivó en la sanción de penal en favor del conjunto francés. Con una buena ejecución, Ousmane Dembélé anotó el 1-1 parcial a los 24 minutos del segundo tiempo.

Estuvo cerca de ganarlo el conjunto francés con un remate de Kvaratskhelia que dio en el palo, pero el encuentro acabó igualado, resultado por el que tuvieron que jugar tiempo extra.

En el alargue estuvo mucho más cerca el conjunto francés con dos remates de Vitinha que se fueron cerca del travesaño y un intento de Désiré Doué sobre el final que acabó dando en el lateral del arco. Al Arsenal el partido se le hizo cuesta arriba y llegar a los penales acabó siendo un premio.

En las ejecuciones desde los 12 pasos, anotaron Gonzalo Ramos, Viktor Gyökeres y Doué para el 2-1 del PSG. En el cuarto penal falló Eberechi Eze, pero inmediatamente después David Raya le contuvo el remate a Nuno Mendes. Declan Rice marcó el 2-2 y luego acertaron Achraf Hakimi, Gabriel Martinelli y Beraldo para el 4-3 parcial. El último penal de la tanda fue para Gabriel Magalhaes, que remató por encima del travesaño. Victoria para el PSG por 4-3 tras empatar 1-1 y bicampeonato de Europa.

El equipo de Luis Enrique (entrenador español tres veces campeón del torneo), es el primero en lograr un bicampeonato sin contar al Real Madrid desde que lo hiciera Milan en las finales disputadas en 1989 y 1990.