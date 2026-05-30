Tomás Catalán Magni fue el más rápido del TC en Alta Gracia

Este sábado por la tarde se llevó a cabo la clasificación correspondiente a la sexta fecha del Turismo Carretera. En el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, los pilotos salieron a buscar el mejor registro posible para llegar bien parados a las series clasificatorias del domingo.

Antes se disputaron los entrenamientos y en ambos el que marcó tendencias fue Germán Todino. En el primero lideró con un registro de un minuto, 12 segundos y 836 milésimas; mientras que en el segundo lo mejoró: fue de un minuto, 12 segundos y 361 milésimas.

Sin embargo, a la hora de la verdad el que mandó fue Juan Catalán Magni. El piloto de Toyota comandó el clasificador con un tiempo de un minuto, 12 segundos y 459 milésimas. Detrás quedaron Otto Fritzler y Facundo Chapur, a 201 y 334 milésimas, respectivamente.

Ellos tres serán los líderes de las series que se disputarán a partir de las 10 de la mañana del domingo. Una vez definidas las posiciones se armará la grilla para la final, que comenzará a las 13.35 y dará la victoria al mejor luego de 30 vueltas o 50 minutos, lo que ocurra primero.

En cuanto a los pilotos entrerrianos, Nicolás Bonelli terminó 11° en la clasificación con un tiempo que fue 665 milésimas más lento que el del poleman; mientras que el paranaense Mariano Werner tuvo un registro 808 milésimas más lento que el de Catalán Magni. Ambos tendrán la chance de remontar en las series.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 6 (en Alta Gracia)

1°) Juan Catalán Magni (Toyota): 1’12”459/1000.

2°) Otto Fritzler (Mercedes): a 201/1000.

3°) Facundo Chapur (Torino): a 334/1000.

4°) José Urcera (Toyota): a 334/1000.

5°) Juan Trucco (Dodge): a 496/1000.

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11°) Nicolás Bonelli (Ford): a 665/1000.

18°) Mariano Werner (Ford): a 808/1000.