Scaloni: “Quien no dé la disponibilidad mínima, se quedará afuera”

El entrenador de Argentina habló de los lesionados, los amistosos y la convocatoria.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina y en la antesala del amistoso ante Honduras, el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, brindó una conferencia de prensa desde Texas, Estados Unidos. “Estos chicos están acostumbrados a la presión, pero sobre todo les gusta jugar al fútbol”, manifestó y advirtió: “Quien no dé la disponibilidad mínima, se quedará afuera”.

El Gringo aclaró cómo les comunicó a los jugadores que estaban citados para la cita ecuménica y confesó: “Creímos que lo mejor era que los chicos se enteren si estaban convocados o no cuando dimos la lista". Y dio detalles sobre el llamado al capitán, Lionel Messi, cuya participación estaba en duda. “Simplemente le escribí un mensaje a Leo (Messi) y le dije que está convocado”, señaló.

Scaloni sostuvo que “la situación de los chicos que van entrenando aparte va mejorando" y se mostró optimista respecto de la evolución de esos futbolistas. Entre ellos están Leandro Paredes, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz.

"Va a atajar Juan (Musso) mañana, seguramente el próximo lo ataje Gero (Rulli) y puede ser que también tenga su momento Santi (Beltrán). Vamos a darle minutos a los chicos, esa es la idea", contó sobre la formación para estos amistosos ante Honduras (sábado en Texas) e Islandia (martes en Alabama).

Por otra parte, el DT reconoció que “hay decisiones muy duras pero el equipo está por delante” al referirse a los jugadores que no fueron convocados, pese a haber participado de este ciclo.

Consultado por lo meramente futbolístico, el oriundo de Pujato, Santa Fe, aclaró: “Nuestro equipo tiene una línea bastante marcada de juego y no la vamos a traicionar”. Y añadió: “Intentaremos plantear nuestro partido en ambos amistosos, sabiendo que algunas cosas nos pueden servir contra Argelia”.

Respecto de los rivales en el Grupo J, Scaloni advirtió: “La fase de grupos hay que jugarla. Ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar. Por eso, creemos que los 26 forman parte del equipo”.