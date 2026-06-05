Balance de la primera gestión de la Intendencia del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay

El objetivo de este documento es compartir los logros y desafíos atravesados en mi rol como la primera Coordinadora de la Intendencia del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. Agradezco especialmente al Director de Áreas Naturales Protegidas (DANP), Dr. Pablo G. Aceñolaza, y a la Ing. Agr. Rosa Hojman, Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, por confiar en mí para llevar adelante esta gran tarea. Antes de comenzar con mi relato quiero resaltar y celebrar a todas las mujeres en roles de liderazgo el área ambiental, agradecer a todas las que me precedieron e inspiraron, e impulsar a las que sigan este camino hermoso y apasionante de cuidado de la Naturaleza en pos de un futuro vivo y pleno para nuestras comunidades. Soy una convencida de que más voces de mujeres y diversidades son necesarias para construir un mundo más inclusivo y sustentable.

El Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay es un área natural protegida provincial creada en 2023 (Dto. Nº4.320/23 GOB, ART 3; LEY Nº 11.164/24; Ley Nº 10.479/17). Mi designación (Dto. 3854/24) tuvo lugar como cumplimiento de una de las cláusulas del Acuerdo Marco de Donación con Cargo celebrado entre la Provincia de Entre Ríos, el Fideicomiso Islas y Canales Verdes del Río Uruguay y Wildlife Conservation Society, Representación Argentina: la designación por parte de la Provincia de una persona como autoridad dedicada al nuevo Parque Natural bajo la figura de intendente, o similar, que tuviera bajo su jurisdicción el manejo administrativo del mismo siguiendo los lineamientos de conservación y manejo plasmados en el Plan de Manejo (2023-2028), aprobado por Ley Nº 11.156/24.

El territorio protegido como Parque Natural tiene una superficie de 4006 hectáreas y una extensión latitudinal de 30 km sobre el río Uruguay, constituido por quince islas fluviales, dos de dominio privado y las trece restantes de dominio público. La jurisdicción es provincial y se encuentra en la frontera con la República Oriental del Uruguay. Su declaración como “Parque Natural”, siendo ésta la máxima categoría de protección que establece la Ley (Art. 11°, Ley N°10.479/17). Los valores de conservación que resguarda se detallan en el Plan de Manejo.

Como Coordinadora de la Intendencia del Parque Natural integré el Comité Ejecutivo de Manejo (CEM) conformado a fines de 2024 por representantes de la DANP, el Municipio de Colonia Elía y la Dirección de Tierras Fiscales, según lo dispuesto por el Plan de Manejo vigente desde 2023. En este órgano de gobernanza conjunta del Parque tomé parte como implementadora de las decisiones tomadas en el CEM. Me gustaría resaltar la complejidad del rol que ocupé, que a mi modo de ver fue el reflejo de la complejidad del territorio mismo. Esta complejidad me representó un desafío mucho más fascinante de lo que me imaginaba, y con pasión y vocación, aporté todo lo que pude a cumplir los objetivos del Plan de Manejo sin descuidar la ética pública y el cuidado por las personas y los bienes naturales comunes. A continuación, resumo los principales logros de gestión en función de los ejes que considero estratégicos:

1) Consolidación y vinculación institucional e infraestructura

Al incorporarme al equipo del Parque Natural logramos operar por primera vez con el personal previsto por el Acuerdo Marco, con ocho agentes Guardaparques bajo mi coordinación. Los agentes Guardaparques, hasta ese entonces, contaban con más de 2 años de experiencia en su función. Durante mi gestión propicié clima laboral favorable al diálogo y al respeto, promoví la comunicación constante, y establecí una línea de trabajo comprometida con la no tolerancia de la violencia, bajo ninguna de sus modalidades (laboral, de género, etc). También implementé el reporte continuo de novedades y llevé a cabo reuniones periódicas de personal. En diciembre de 2024 se realizó la entrega del inmueble de la antigua Escuela N° 105 “Alte. Guillermo Brown”, destinado a su adecuación como Centro Operativo de Guardaparques, oficina de la Intendencia y Centro de Interpretación Ambiental. La obra de refacción tomó todo el año durante 2025. Entonces, al tomar posesión de mi cargo, registré que el grupo de agentes Guardaparques no contaba con un espacio físico propio para desarrollar su trabajo, tener reuniones y guardar la documentación y equipamiento. Por lo tanto gestioné ante el Municipio el préstamo transitorio (hasta noviembre de 2025) de una sala en el ámbito del Juzgado de Faltas local con acceso a internet, gesto por el cual estoy muy agradecida. En diciembre de 2025 colaboré gestionando el presupuesto del mobiliario el Centro Operativo en función de las necesidades y de los planos originales de obra, para que la Wildlife Conservation Society ejecutara el financiamiento previsto para esa etapa. En enero de 2026 recibimos la visita de miembros del Board de Butler Conservation Fund Inc. con la gran alegría de mostrarles el nuevo Centro Operativo funcional y en uso, culminando una etapa del proceso de creación del Parque establecida también en el Acuerdo Marco con Cargo previamente mencionado.

Entre enero y junio de 2025 inició un período de prueba e implementación de la app “MiTrabajo” para agentes estatales de la Provincia de Entre Ríos, lo cual me implicó una gran tarea de centralización de reportes durante esa transición, y ser el nexo entre las necesidades del personal y los requerimientos de la superioridad a través del Área de Recursos Humanos de la Secretaría de Ambiente. Ciertamente ésta fue de las actividades más desafiantes y delicadas que tuve que encarar, porque se involucraron decisiones de responsabilidad a la par de mi aprendizaje sobre el manejo administrativo del Estado y cumplir con los objetivos de Modernización del Estado. En cuanto a otras necesidades del personal, se relevó la falta de indumentaria y se gestionó una compra de ropa y calzado de trabajo con recursos del Fondo de Fomento de Áreas Naturales Protegidas.

Durante mi gestión contamos con dos vehículos a cargo propiedad de la Provincia de Entre Ríos, una pick up Nissan Frontier 4x4 y la Unidad de Comando Mercedes Benz Sprinter combi del Plan de Manejo del Fuego. Durante 2025 logré gestionar el cambio de neumáticos de la pick up y el cambio de batería de la combi gracias a una donación de la Wildlife Conservation Society. También ejecuté recursos presupuestarios del Fondo de Fomento de Áreas Naturales Protegidas por casi ARS $1M para la compra de equipamiento de seguridad para las embarcaciones con las que contábamos para uso oficial: una embarcación CLON 01153 Guardaparques motor Yamaha 30 HP 4T y dos Kayak single SDK, en proceso de donación desde la Fundación Banco de Bosques hacia la Provincia de Entre Ríos.

Un hito muy importante y transversal a toda mi gestión fue el proceso de planificación del Uso Público del Parque (entendido como eminentemente turístico y recreativo, y de educación ambiental), esencial para ordenar el turismo y minimizar los impactos ambientales. Desde el inicio contamos con el apoyo técnico de Wildlife Conservation Society, sin el cual no hubiera sido posible llevar adelante semejante tarea. Este proceso involucró más de 10 reuniones y talleres con el CEM y distintos actores clave. En ese contexto lideré la difusión de los procesos participativos de planificación del Uso Público y encabecé las dos reuniones informativas en Concepción del Uruguay y Colonia Elía con más de 140 participantes: https://argentina.wcs.org/es-es/es-es/%C3%81reas-silvestres/R%C3%ADo-Uruguay.aspx

También en relación a este proceso de ordenamiento del Uso Público, solicité la regularización de los documentos brindados por el concesionario para aprobar las trazas finales de los senderos proyectados y en curso de apertura en el Parque.

Como representante institucional participé como disertantes del primer Foro Provincial de Turismo en Gualeguaychú (agosto) y de la Jornada Patrimonio Natural entrerriano enfocado a Turismo de Naturaleza (Gral. Galarza, octubre de 2025), y como expositora en el stand provincial del Sector Litoral en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de América Latina (septiembre, en La Rural de Buenos Aires). En cuanto a la difusión pública de la existencia del Parque, brindé muchas entrevistas a medios audiovisuales y radiales (LT11, FM Radio Total, FM Visión de Fray Bentos, ROU, entre otros) para dar a conocer el Parque Natural y los usos permitidos del territorio. El Parque Natural logró también cierta difusión internacional gracias a las dos jornadas con actividades con radioaficionados del Radio Club Concepción del Uruguay durante 2025, que lograron 154 contactos nacionales e internacionales para dar a conocer la existencia del parque a nivel global.

2) Control y fiscalización territorial, articulación institucional y capacitación

Una de las primeras gestiones que llevé a cabo al tomar posesi.ón del cargo de Coordinadora del Parque Natural fue iniciar el vínculo institucional con la Prefectura Naval Argentina (PNA), la Autoridad Marítima nacional, y la Policía de Entre Ríos. Ambas son fuerzas de seguridad que pueden ser requeridas en auxilio al trabajo y funciones de los agentes Guardaparques provinciales según la Ley Nº 10.473/17. Con la Brigada Uruguay de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos (PER) , se colaboró durante todo el año en controles viales de rutina frente al Centro Operativo de Guardaparques, y en diciembre se culminó uno de estos operativos con el decomiso de crías y huevos de ñandú (Rhea americana), una especie protegida, evitando su tráfico ilegal. También se realizaron recorridas de rutina en las islas, de las cuales una de las últimas del año devino en un procedimiento por contravenciones Ley de Áreas Naturales Protegidas N°10.479/17 en ranchos de ocupación temporal en el Parque Natural.

Gracias a la articulación con la Prefectura Naval Argentina a través de la Jefatura de Concepción del Uruguay, se brindó una charla informativa sobre la Ley Nº 10.479/17 del Sistema de Áreas Naturales Protegidas para los efectivos de la PNA. En el terreno se realizaron varios procedimientos en conjunto con la PNA, destacándose la colaboración exitosa de dos agentes Guardaparques con esta fuerza de seguridad y la PER en la localización y rescate de un pescador que se encontraba desaparecido en la zona de islas. Durante 2025 se continuó la actualización del mapeo de “ranchos” de ocupación temporal en las islas que forman parte del Parque Natural, algunas veces con apoyo de la División Prevención de Delitos Rurales de la PER y de la PNA. Durante una recorrida de rutina de Guardaparques con apoyo de efectivos de la PER, constatando el estado de los ranchos de ocupación temporal en islas fiscales, se llevó a cabo un exitoso procedimiento en el cual se identificaron personas y se constataron infracciones a la Ley de Áreas Naturales Protegidas N°10.479/17, entre otras normativas.

Una de las primeras medidas que tomé durante mi gestión fue abordar las contravenciones a la Ley de Pesca, invitando a funcionarios de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización (Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca) a brindar capacitación destinada a la comunidad en general, pescadores, fuerzas de seguridad y agentes Guardaparques provinciales. Esta instancia fue muy exitosa con la asistencia de más de 60 personas interesadas. Muchas de estas personas iniciaron su trámite para obtener el carnet habilitante de pesca artesanal, y brindamos especial énfasis en asistir a aquellos pobladores locales, en general hombres ancianos, para los cuales la pesca es una actividad de subsistencia económica, y cuyos saberes son también valores de conservación para el Parque Natural, como “Patrimonio cultural islero”. Considero que sólo es posible llevar a cabo una labor de fiscalización justa y prolija si todas las partes interesadas cuentan con la información adecuada. Además, tramité el carnet habilitante para que el equipo de agentes Guardaparques provinciales tuviera competencias para fiscalizar la Ley de Pesca asistido por inspectores de Recursos Naturales y Fiscalización o Prefectura Naval Argentina.

Además, se realizaron varias instancias de articulación con con la Dirección de Minería de la Provincia, incluyendo una capacitación. Durante una de las visitas de los agentes fiscalizadores de Minería se realizaron inspecciones en las canteras de áridos de la zona de amortiguación del Parque Natural, constatando irregularidades y falta de habilitación en establecimientos dedicados al transporte de arena silícea para fracking.

3) Monitoreo de biodiversidad, apoyo a la investigación científica, educación ambiental y capacitación continua

Desde que inicié mi rol como Cooordinadora de la Intendencia enfoqué los esfuerzos de nuestro equipo en el monitoreo de la biodiversidad y la concientización a la comunidad local sobre los valores de conservación del Parque. En este sentido hicimos una fuerte campaña de visibilización local de los atropellamientos de fauna en la vía de ingreso al Parque, para intentar la prevención de esta amenaza significativa para la conservación de la fauna silvestre nativa. Uno de nuestros primeros logros como equipo fue generar un proyecto de “Implementación de la aplicación Epicollect5 en el Parque Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay” (con la colaboración ad-honorem del Tec. Guillermo Treboux y el trabajo de dos de los guardaparques del equipo). Los objetivos fueron: implementar un sistema de registro digital de observaciones de fauna y hallazgos de animales muertos, y registrar disturbios antrópicos en el Parque; recolectar y almacenar estos datos de manera tal de tomar posteriores decisiones de conservación basadas en información. En el mes de julio realizamos una instancia presencial y participativa para capacitar a todo el equipo del Parque y a integrantes de la Wildlife Conservation Society y de Fundación Banco de Bosques en el uso de la app y los proyectos en Epicollect5. Los guardaparques también participaron de acciones de traslocación y manejo de fauna silvestre nativa en la zona.

Desde el inicio de mi gestión trabajé junto a los agentes del equipo técnico de la DANP las propuestas del concesionario sobre senderos, baños, áreas de acampes y cartelería (interpretativa y botánica) en las islas del Parque Natural. Además, colaboré como bióloga revisando las solicitudes de permisos de investigación científica en el área.

En este sentido, uno de los Programas más desarrollados dentro del Plan de Manejo fueron las acciones de cuidado del valor de conservación Valor de Conservación “Colonia Mixta de aves playeras y acuáticas” (que incluye especies como rayadores, atíes, gaviotines de río y chorlos), centradas principalmente en la prevención de amenazas directas y el monitoreo científico. Participé de todas las reuniones de planificación de personal (Guardaparques) y de acciones de conservación. Con el apoyo de Wildlife Conservation Society y la articulación con el Club de Observadores de Aves (COA) “Guirá Pirá” de Concepción del Uruguay, se realizó un trabajo territorial preventivo con las guarderías y clubes náuticos de la ciudad (Club Regatas, Yatch Club, Muelle 24, Viejo Puerto y Parque Sur) para prevenir o evitar el desembarco de perros en el Parque Natural y la zona de amortiguación (punta sur de la isla Cambacuá), intentando reducir la conflictividad para el trabajo de control de los Guardaparques en el territorio. Los perros representan una de las principales amenazas para estas colonias de aves. Además, se realizaron dos jornadas informativas abiertas a todo público: una en el Centro Comercial y otra en el Centro Cultural Fauna Cultural y Ambiental (de Concepción del Uruguay) para divulgar la información y los cuidados sobre este valor de conservación del río Uruguay. Además, las acciones de cuidado se extendieron hacia otras áreas naturales protegidas, capitalizando las competencias del equipo de Guardaparques provinciales del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay en otros territorios de jurisdicción provincial. Articulé también dos visitas de Guardaparques a la Reserva de Usos Múltiples (RUM) Isla del Puerto y a la isla Cambacuá (incluida en la RUM de los Pájaros y Sus Pueblos Libres, Ley N° 9718/06) para realizar prevención y cuidado del Valor de Conservación “Colonia Mixta de aves playeras y acuáticas”. A pedido del Director de Áreas Naturales Protegidas de la provincia articulé el trabajo de apoyo a la CEM del “Área Natural Protegida Parque del Río Uruguay” (Ley Provincial N°10.735), con 74 hectáreas de superficie (Res. N° 1475 S.A/25) en Colón, que resguarda también poblaciones de aves playeras y acuáticas, y se realizó una jornada de prevención y cuidado de este Valor de Conservación.

En marzo de 2025 durante las revisiones periódicas del Centro Operativo de Guardaparques (Escuela N° 105 “Alte. Guillermo Brown”), detectamos guano y actividad de murciélagos en el entretecho, y solicité apoyo a la Wildlife Conservation Society para invitar a la Dra. Romina Pavé, especialista en murciélagos del CONICET, que lideró un muestreo para detectar qué especies habitaban esta estructura. Mediante muestreo con varios métodos (redes de niebla, copos, detectores de ultrasonido) se capturaron 20 ejemplares de murciélagos, el 90% de la especie colonial y migradora Tadarida brasilensis (Molossidae) y los demás a Myotis sp. (Vespertilionidae). Estos resultados permitieron manejar la obra de manera tal de excluir a los murciélagos y brindarles refugios alternativos para compatibilizar el uso de las estructuras con la conservación de la biodiversidad. Además, la Dra. Pavé presentó ante la DANP el proyecto “Primer relevamiento de murciélagos del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay, Entre Ríos, Argentina” que inició su trabajo de campo en octubre de 2025. Otra línea de investigación científica apoyada por la Wildlife Conservation Society en el Parque (y en zonas de amortiguación) y promovida por nuestra gestión fue el “Relevamiento de anfibios del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay: conformando una base de datos como insumo para el manejo y la conservación de la anfibiofauna”. Este proyecto de investigación liderado por la Dra. Laura C. Sánchez (CONICET) comenzó su trabajo de campo en diciembre de 2025.

Con mucho orgullo en abril de 2025 participamos de un momento histórico: la primer visita del Buque Científico “SPA-1 Dr. Leloir” de la Prefectura Naval Argentina al Parque Natural, liderada por la prefecta Mariana Abelando, junto a una tripulación de ocho prefectos. El estudio involucró la toma de muestras de agua para análisis fisicoquímicos, microbiológicos y de fito y zooplancton, así como muestras de bentos; en coordinación con especialistas de la FCYT-UADER. Pocos meses después, algunos de los resultados de la campaña del Buque Científico “SPA-1 Dr. Leloir” fueron publicados en: Abelando, M. I., Balsamello, D. y Ortiz, L. (2025) “Primer estudio de calidad de aguas del Parque Natural “Islas y Canales Verdes del Río Uruguay”. Barlovento. Revista de Investigación en Ambiente y Seguridad Marítima 2 (1): 32-40. Instituto Universitario de Seguridad Marítima - Prefectura Naval Argentina. ISSN 3072-7251 (digital).

También desde la Intendencia organicé una jornada de sensibilización y capacitación sobre el Picudo Rojo (Rhynchophorus ferrugineus), plaga de alto riesgo para las palmeras y que ya fue confirmada en Uruguay, afectando especialmente a la palmera canaria (Phoenix canariensis), con colaboración del Municipio de Colonia Elía y el expertise del SENASA. Dos meses más tarde, la superioridad me convocó a participar en representación de la DANP del “Taller para la prevención del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus)”, organizado conjuntamente por la Administración de Parques Nacionales y SENASA con el fin de capacitar a distintos actores involucrados en la prevención del ingreso de esta especie al país, así como su detección y manejo.

En abril de 2025 nos visitó por primera vez la carrera Licenciatura en Biología de la Universidad Favaloro para realizar sus prácticas a campo (estudios de la flora vascular y los invertebrados acuáticos), que fueron la culminación de un gran proceso de planificación con sus docentes y nuestro equipo, con el objetivo de organizarnos lo mejor posible para recibirlos en el Parque y que logren sus objetivos académicos. La Fundación Banco de Bosques brindó apoyo logístico para el traslado de los estudiantes y docentes. En octubre de 2025 la Universidad Favaloro nos visitó nuevamente y pudimos entregar a sus docentes responsables el Convenio de colaboración firmado por nuestra Secretaria de Ambiente para su Rector. Se espera que este vínculo académico se sostenga en el tiempo para generar información sobre la biodiversidad del Parque Natural y brindar a los estudiantes universitarios una experiencia de investigación en un sitio agreste.

Como autoridad de aplicación de la Ley Nº 10.479/17 fui invitada a participar de la “liberación blanda” de una ejemplar hembra juvenil de aguará guazú bautizada “Chamarrita” en la Reserva Privada ‘El Potrero de San Lorenzo’ en Gualeguaychú (Resolución N.º 953/25 SA). El aguará guazú Chrysocyon brachyurus es una especie declarada Monumento Natural Provincial por Ley Nº 11.079. Labré el acta de constatación de la liberación en conjunto con los demás funcionarios actuantes y la dueña del establecimiento. Meses después, articulamos acciones con el personal de la Reserva Privada ‘El Potrero de San Lorenzo’ y nuestros agentes Guardaparques para brindar apoyo logístico al rastreo con telemetría de “Chamarrita” en la zona de amortiguación del Parque Natural. Como especialista en mamíferos, fui convocada por mi superior el Dir. de Áreas Naturales Protegidas Dr. Pablo Aceñolaza a revisar el proyecto de ley de declaración como Monumento Natural de la Provincial de Ctenomys rionegrensis (tuco tuco del Río Negro), que felizmente esta semana fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Provincia. Además, participé representando a la autoridad de aplicación de la Ley Nº 10.479/17 y de Monumento Natural Provincial por Ley Nº 11.079 en la liberación de ejemplares de corzuelas pardas Mazama gouazoubira en la Reserva Privada ‘El Potrero de San Lorenzo’.

La Educación Ambiental fue un pilar clave de todas las actividades desarrolladas por el personal del Parque Natural y las organizaciones del Proyecto. Una actividad muy importante desde el punto de vista de la Educación Ambiental, la Ciencia Ciudadana y el acercamiento de la comunidad a la naturaleza fue la organización de los dos Global Big Day (mayo y octubre de 2025) desde la Intendencia del Parque Natural. El Global Big Day es convocado a nivel mundial dos veces al año por la Universidad de Cornell y la plataforma Ebird de Ciencia Ciudadana. Esta actividad de convocatoria abierta al público fue llevada a cabo por Guardaparques con la colaboración de Fundación Banco de Bosques, WCS, Municipio de Colonia Elía y el Club de Observadores de Aves (COA) “Guirá Pirá” de Concepción del Uruguay. El Big Day de mayo inició con una muestra de fotos del COA y del fotógrafo local Rubén Becker, y a continuación se realizó la jornada de observación en donde se observaron 40 especies de aves entre los 20 participantes entre infancias, jóvenes y adultos de todas las edades. En octubre se contó con la participación de 14 personas entre jóvenes y adultos, incluyendo estudiantes del Profesorado en Biología de la FCYT-UADER sede Concepción del Uruguay, que observaron 59 especies de aves.

Otros ejemplos del compromiso con la Educación Ambiental fueron la participación de dos plantaciones de árboles nativos con el jardín de infantes y la escuela secundaria en Colonia Elía. Durante el Mes del Ambiente en 2025, como Coordinadora participé en una reunión organizada por el Municipio de Colonia Elía entre representantes de los Parques Nacionales El Palmar y Predelta, la Fundación Banco de Bosques y WCS. En esa instancia pudimos compartir puntos de vista con los vecinos sobre el papel de las áreas naturales protegidas en la conservación de la biodiversidad y su impacto en el desarrollo económico y social. Colaboramos con el equipo de Guardaparques en el proceso participativo de votación para dotar a las calles de Colonia Elía de nombres de avifauna y flora autóctonas, con la colaboración y apoyo de Wildlife Conservation Society y de Fundación Banco de Bosques. También en junio de 2025 participamos de la actividad por el Día Mundial del Ambiente organizada para escuelas primarias por la Reserva de Usos Múltiples Isla del Puerto en Concepción del Uruguay con juegos didácticos de educación ambiental y demostración del uso de herramientas manuales para el combate de incendios forestales. A fin de año con los agentes Guardaparques concurrimos al Primer Encuentro de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, en Villaguay, que nos permitió tener intercambios muy fructíferos sobre nuestro quehacer cotidiano y conectarnos con más actores del Sistema de Áreas Naturales Protegidas.

Por último, desde que tomé posesión del cargo de Coordinadora intenté transmitir al grupo de agentes a mi cargo la necesidad e importancia de la capacitación y mejora continua para el desarrollo de nuestro trabajo, de manera tal de realizarlo con cada vez más profesionalismo y mejor nivel. Gracias al apoyo de Wildlife Conservation Society pudimos participar de un ciclo de capacitaciones en Educación Ambiental con el aporte de expertos de gran nivel. Durante el año promoví la capacitación en Sistema de Comando de Incidentes (Defensa Civil, Gualeguaychú) y articulé con el Plan de Manejo del Fuego de la Provincia para dictar el Curso de Combate de Incendios Forestales destinado a los agentes Guardaparques, a los Bomberos Voluntarios locales, personal de áreas protegidas municipales, entre otros actores locales. También se visitaron áreas naturales protegidas de la región como la Reserva Natural Las Piedras y la Reserva Privada ‘El Potrero de San Lorenzo’ en Gualeguaychú para compartir experiencias e intercambiar saberes entre Guardaparques y técnicos.

Agradecimientos

Este trabajo no hubiera sido posible sin el gran apoyo técnico y logístico de Wildlife Conservation Society Argentina, especialmente a Matías Ayarragaray, Fernando Miñarro y Diana González, cuyo expertise como socióloga me fue de gran ayuda en la resolución de conflictos entre los diferentes actores de la comunidad. Agradezco de corazón a todos los pobladores e isleros de la zona, de Colonia Elía, Campichuelo, las islas y Concepción del Uruguay que apoyaron mi trabajo. Gracias de corazón a los compañeros y compañeras administrativos de la Secretaría de Ambiente en Paraná. Y a mi red de contención y afectos por estar siempre para apoyarme y alentarme en los momentos más difíciles.

(*) Malena Maroli es bióloga y fue la primera coordinadora de la Intendencia del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay.