Siguen los conciertos didácticos para escuelas de toda la provincia

Los conciertos didácticos del programa A Toda Orquesta se realizan en La Vieja Usina y son una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo General de Educación. Por función participan un promedio de más de 300 gurises de escuelas de distintas localidades que además acceden a recorridos culturales por museos provinciales.

Por tercer año consecutivo se lleva adelante el programa A toda Orquesta que, en la presente edición, comenzó en el mes de mayo y continuará hasta octubre. Esta semana se realizaron nuevos conciertos a cargo del director invitado Rodrigo Naffa, quien dirigió a los músicos de la Sinfónica de Entre Ríos en la interpretación de las obras en vivo. La actividad se llevó a cabo bajo la dirección artística de Luis Gorelik.

El programa A Toda Orquesta contempla un total de 23 conciertos didácticos de 50 minutos, orientados a alumnos de escuelas primarias y secundarias de la provincia. A través de esta experiencia, los estudiantes pueden conectarse en vivo con la riqueza instrumental sinfónica y adentrarse en el mundo sonoro.

Desde una perspectiva pedagógica, la propuesta busca la exploración de la música clásica de renombrados compositores, como así también el reconocimiento de los instrumentos que conforman la orquesta y las funciones de los mismos. El objetivo es promover la inclusión y la accesibilidad de niños, jóvenes y adultos, independientemente de su nivel de conocimiento musical, permitiendo que aquellos asistentes sin experiencia previa puedan participar y disfrutar de estos conciertos didácticos.

Desde Federal

En uno de los conciertos se hicieron presentes estudiantes de la Escuela N° 45 "Cabo 1° Patricio Guanca" y de la Escuela N° 32 “Brigadier Manuel Antonio Urdinarrain”, del distrito Las Achiras, departamento Federal. La docente Viviana, de la Escuela N° 32, destacó la importancia de la visita: "Me pareció una experiencia maravillosa y muy significativa para mis estudiantes, especialmente por haber conocido los instrumentos a través de la gran explicación que dieron".

Por su parte, la docente Lorena, de la Escuela N° 45, detalló las actividades que completaron el viaje: "Hicimos un recorrido por los museos de Ciencias Naturales, de Historia y de Bellas Artes. Fue una hermosa oportunidad para compartir con otras escuelas y para que los chicos conozcan una parte de nuestra cultura".

También participaron de conciertos esta semana escuelas de Paraná, General Ramírez, Aldea María Luisa, Santa Anita, Crespo, Las Cuevas y La Paz.