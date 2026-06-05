El bustismo cruzó a Dal Molín y aseguró que Jorge Busti se habría opuesto a la reforma previsional

El Frente Entrerriano Federal salió al cruce de las declaraciones del senador provincial Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos), quien había sostenido que el ex gobernador Jorge Busti impulsó en 1997 una reforma previsional de características similares a la que actualmente promueve el gobierno de Rogelio Frigerio.

Desde el espacio político identificado con el tres veces gobernador rechazaron esa interpretación y aseguraron que utilizar la figura de Busti para respaldar el proyecto oficial constituye una “mentira flagrante”.

“Invocar su nombre para avalar un proyecto que perjudica directamente a los trabajadores y jubilados de la provincia no es solo un error político: es una mentira flagrante”, afirmaron en un comunicado difundido este jueves.

La respuesta surgió luego de que Dal Molín mencionara antecedentes legislativos de fines de la década del noventa para sostener que el debate sobre modificaciones al sistema previsional provincial no es nuevo y que incluso había sido impulsado por gestiones peronistas.

Sin embargo, desde el Frente Entrerriano Federal cuestionaron esa lectura y señalaron que “que Busti haya analizado reformas previsionales en los noventa no prueba lo que Dal Molín cree que prueba”.

“Prueba exactamente lo contrario: que Busti no las ejecutó de la manera en que hoy se pretende porque entendía que gobernar Entre Ríos significa defender a los entrerrianos, no transferirle el costo del ajuste a sus jubilados”, sostuvieron.

“Defendió a los trabajadores activos y pasivos”

En ese marco, reivindicaron la gestión del ex mandatario y remarcaron que una de las características centrales de sus gobiernos fue la defensa de los empleados públicos y del sistema previsional provincial.

“Busti administró la provincia con responsabilidad fiscal no como un fin en sí mismo, sino para cumplir en tiempo y forma con los trabajadores que sostienen al Estado entrerriano, tanto activos como pasivos. Esa fue su brújula política”, señalaron.

Asimismo, recordaron la postura que mantuvo frente a los intentos de transferencia de las cajas previsionales provinciales durante la década menemista y las gestiones realizadas posteriormente para obtener recursos nacionales destinados a sostener el sistema.

“Si el senador quiere citar antecedentes de acciones concretas de Busti, que cite la firmeza con la que resistió las presiones de Menem para quedarse con la Caja de Jubilaciones provincial, o las incansables gestiones ante Néstor Kirchner por los fondos compensatorios”, expresaron.

Y agregaron: “Ese es el Busti completo, no el recorte conveniente de un folio de archivo. Busti no avalaría esta reforma. Busti habría estado en las primeras filas resistiéndola”.

Cuestionamientos al discurso oficial

El sector también apuntó contra el gobierno provincial por considerar contradictorio el diagnóstico actual sobre la situación de la Caja de Jubilaciones.

En ese sentido recordaron declaraciones realizadas por Frigerio en abril de 2025, cuando aseguró que su gestión había logrado reducir en más del 50 por ciento el déficit previsional y afirmó que había “salvado la Caja de Jubilaciones”.

“Catorce meses después, ese mismo gobierno quiere declarar la emergencia previsional, otorgarse facultades extraordinarias y promover modificaciones que implican un claro retroceso en materia de derechos previsionales”, indicaron.

Para el espacio político, “la pregunta no es qué hizo Busti en 1997. La pregunta es qué pasó entre abril de 2025 y hoy”.

“O la Caja fue saneada, o no lo fue. Los entrerrianos tienen derecho a saberlo y los legisladores tienen la obligación de exigirlo antes de votar”, manifestaron.

Rechazo al proyecto oficial

Si bien aclararon que no se oponen a discutir la sustentabilidad del sistema previsional, desde el Frente Entrerriano Federal rechazaron la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura.

“Estamos dispuestos a ese debate con seriedad y sin especulación política. Lo que rechazamos es este proyecto en particular tal como lo presentó el Poder Ejecutivo, porque su efecto concreto es hacer recaer el ajuste sobre los jubilados y pensionados”, afirmaron.

Además, advirtieron que las modificaciones propuestas podrían derivar en una importante litigiosidad judicial al considerar que afectan derechos adquiridos y garantías previstas en la Constitución provincial.

Finalmente, el sector concluyó que “los que gobiernan hoy deben responder y hacerse cargo de sus propias decisiones”, y pidió que no se utilice la figura de Jorge Busti para justificar una reforma que, a su entender, “no cierra ni jurídica ni socialmente”.