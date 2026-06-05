Detuvieron a una mujer en San Salvador y secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Una mujer mayor de edad fue detenida este viernes durante un allanamiento realizado en el barrio San José de la ciudad de San Salvador, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo pasadas las 13 y estuvo a cargo de personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental San Salvador, en cumplimiento de una orden emanada por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Concordia.

Según se informó oficialmente a ANÁLISIS, el operativo arrojó resultados positivos y permitió el secuestro de clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, elementos de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de sustancias y dispositivos de comunicación.

Además, durante el allanamiento se procedió al secuestro de un vehículo que quedó vinculado a la investigación.

Como resultado del procedimiento, una mujer mayor de edad fue detenida y quedó a disposición de la Justicia, supeditada a la causa que se investiga por presunto narcomenudeo.

En el operativo colaboraron efectivos de la Sección Guardia Especial y de la División Operaciones y Seguridad Pública. Las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal local, que lleva adelante la investigación.