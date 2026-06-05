Se dictará un curso de artes visuales, a cargo de Germán Yujnovsky

El artista plástico y profesor Germán Yujnovsky pondrá en marcha un taller de dibujo y pintura centrado en el trabajo con modelo vivo, el cual se dictará de manera presencial durante los días lunes y miércoles en el horario de 18:30 a 21 en la Alianza Francesa, institución ubicada en calle Andrés Pazos 156 de la ciudad de Paraná. La modalidad de la cursada contempla la posibilidad de que los alumnos asistan una o dos veces por semana, con clases teóricas y prácticas en torno al estudio de la figura humana.

La planificación del taller contempla un recorrido de carácter práctico e histórico por las diferentes corrientes de las artes visuales. A partir de las sesiones programadas con modelos vivos en el aula, los estudiantes abordarán conceptos teóricos fundamentales de la disciplina como la línea, el comportamiento del color, el manejo del valor lumínico, la composición en el plano y las reglas de armonía visual.

Las actividades se orientarán a que los alumnos comprendan cómo estos elementos compositivos estructuraron las diferentes épocas de la historia del arte y de qué manera se vincula con lenguajes afines como la música, la cinematografía, las puestas teatrales y la fotografía.

Desde la organización del taller informaron que el programa de estudios se diseñó de manera flexible para recibir tanto a personas que recién se inician en las técnicas de representación gráfica como a realizadores que buscan perfeccionar sus métodos de trabajo.

Habrá descuento especial para estudiantes.

Por consultas o inscripción, comunicarse al 343 6232322.