Los Tipitos vuelven a Paraná y quedan las últimas entradas para el show

La banda Los Tipitos volverá a presentarse en Paraná este sábado a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, donde el grupo repasará buena parte de su trayectoria y compartirá también material de sus producciones más recientes.

Con más de veinte años de recorrido en la escena nacional, la formación se mantiene como una de las referencias del rock argentino, respaldada por un repertorio que logró instalarse en distintas generaciones de oyentes.

El recital incluirá canciones que marcaron la historia del grupo y que se convirtieron en verdaderos clásicos, como "Campanas en la noche", "Brujería" y "Silencio", temas que siguen ocupando un lugar central en cada una de sus presentaciones.

A lo largo de su carrera, Los Tipitos construyeron una identidad musical que combina melodías cercanas al pop con la energía del rock y letras atravesadas por historias cotidianas, sentimientos y relaciones humanas. Esa impronta les permitió sostener un vínculo duradero con su público y mantenerse vigentes en el circuito musical argentino.

La presentación en la capital entrerriana forma parte de la gira que la banda desarrolla por distintas ciudades del país, en una etapa que los encuentra celebrando su trayectoria sin dejar de explorar nuevos sonidos.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Gradatickets o en la boletería del Teatro 3 de Febrero, ubicada en 25 de Junio 60. También hay opciones de financiación en tres y seis cuotas sin interés para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.