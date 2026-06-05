Opinión

Hasta siempre, Indio

05 de Junio de 2026 - 13:04
Emiliano G. Tutau

Conocí al Indio persiguiendo dos letras escritas en carpetas, bancos y paredes del barrio: PR. Años después entendí que no estaba siguiendo a un músico. 

Estaba siguiendo el rastro de una generación entera que se resistía a estar sola. 

Mientras el mundo celebraba el éxito individual, el Indio les puso voz a los que buscaban pertenecer a algo más grande que ellos mismos. 

Era fenomenal. Por eso no se va solamente un artista. Se va una parte de la Argentina que aprendió a resistir, a encontrarse y a soñar en comunidad. 

Hasta siempre, Indio. Gracias 

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