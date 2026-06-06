Con la crespense Holzheier, Argentina clasificó al Mundial femenino

Este viernes por la noche, la selección argentina de fútbol se enfrentó a Perú en el marco de la octava fecha de la Liga de Naciones de fútbol femenino organizada por Conmebol. Se trata de la penúltima jornada del clasificatorio, que concluirá el próximo martes 9 de junio con la disputa de cuatro encuentros en simultáneo.

El elenco conducido por Germán Portanova dominó el inicio del juego en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús y contó con ocasiones de gol que pudieron darle la apertura del marcador, sin embargo, la expulsión de Catalina Roggerone a los 28 minutos de la primera etapa complicó el desarrollo del encuentro para la Albiceleste. Un agarrón sobre una rival que se escapaba al mano a mano con la arquera argentina tras un saque de arco le costó la salida tempranera a Roggerone.

Sin embargo, sobre el final de la primera etapa llegó la expulsión de Gabriela García por doble amarilla que igualó las condiciones. La expulsión de la jugadora andina se debió a una fuerte falta a poca distancia de la mitad de la cancha. En el complemento, ambos equipos afrontaron el partido con diez jugadoras.

Argentina finalmente consiguió la ventaja a los 30 minutos del complemento luego de un excelente remate de Mercedes Diz que se clavó en el ángulo superior derecho del arco peruano.

Perú no dejó pasar la oportunidad de empatar y a los 40 logró el gol por medio de un remate bajo desde la derecha de Cherrie Cox que se filtró entre las piernas de Lara Esponda y se metió en el arco para el 1-1 parcial.

Con una fecha por delante, Argentina sostiene el invicto y tiene distancia suficiente respecto al tercero para confirmar su participación en el Mundial de Brasil 2027. El equipo de Portanova está segundo en la tabla con 15 puntos, a dos unidades de Colombia. En la última fecha, a disputarse este martes 9 de junio, Argentina visitará a Ecuador en Quito.

Presencia entrerriana

La crespense Agostina Holzheier fue una de las destacadas de Argentina en este encuentro. Un remate suyo de larga distancia se fue apenas desviado por el costado izquierdo del arco, luego tuvo un remate de cabeza que dio en el travesaño, al que le volvió a pegar poco después con un disparo de larga distancia tras un enganche por la banda derecha. La apertura del marcador pudo ser suya, pero no tuvo suerte.

Para este partido, Portanova eligió a: Lara Esponda; Sofía Domínguez, Catalina Roggerone, Sophia Braun, Eliana Stábile; Dalila Ippolito, Daiana Falfán, Florencia Bonsegundo; Maricel Pereyra, Paulina Gramaglia y Agostina Holzheier.

En el complemento ingresaron Milagros Martín (Stábile), Mercedes Diz (Gramaglia), Francisca Altgelt (Pereyra), Vanina Preninger (Domínguez) y Justina Morcillo (Ippolito).