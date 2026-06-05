Conmoción en Santa Elena: murió un preceptor tras la picadura de una abeja en una escuela

Gran conmoción vive la comunidad educativa del Instituto D-103 Santa Rosa de Lima de Santa Elena, ante el fallecimiento de un trabajador del colegio que murió a raíz de la picadura de un insecto.

Se trata de Guillermo Centeno, quien se desempeñaba como preceptor del nivel secundario. El hombre fue picado por "una abeja o avispa" el miércoles en el interior del establecimiento, lo que le generó una descompensación que provocó su muerte.

Desde la institución se aclaró que en el lugar, "no había un panal" sino que suponen que "fue una sola que ingresó por un ventiluz a la preceptoría" y provocó la lamentable situación.

El hombre fue trasladado al Hospital Santa Elena pero ya nada pudo hacerse para salvarlo.

"Sólo la fe nos sostiene en este tan triste momento. Hoy, partiste inesperadamente a la Casa de nuestro Padre Celestial dejando un profundo dolor en todos los que te conocimos, Guille querido", señalaron desde las redes sociales del colegio Santa Rosa y también expresaron: "Gracias por tu todo, compañero. Te vamos a extrañar montones, un gran abrazo al cielo y elevamos nuestra oración por tu eterno descanso convencidos de que Dios te ha recibido en sus brazos de bondad".

Fuente: La Sexta.