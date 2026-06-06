Colapinto finalizó 19° en la última práctica del Gran Premio de Canadá

Este sábado por la mañana argentina se desarrolló el tercer ensayo previo a la clasificación del Gran Premio de Mónaco, sexto en la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En él, los 22 pilotos que componen la grilla buscaron mejorar sus rendimientos respecto a la jornada anterior.

El más veloz de todos fue Kimi Antonelli, que requirió de 22 vueltas para registrar un tiempo de un minuto, 12 segundos y 720 milésimas que le permitió quedar por delante de su compañero de equipo, George Russell (cuarto a 763 milésimas).

El podio de la última práctica lo completaron los dos Ferrari. El local Charles Leclerc llegó en el segundo lugar, a 327 milésimas de Antonelli; mientras que el tercer puesto fue para Lewis Hamilton, que fue 331 milésimas más lento que el de Mercedes (apenas cuatro milésimas de diferencia con su compañero de equipo).

No fue buena la jornada para el argentino Franco Colapinto. Más allá del trompo que casi le provoca un choque contra el lateral, el argentino no pudo mejorar su rendimiento y en las 21 vueltas que dio durante el desarrollo de la práctica apenas consiguió un giro que fue dos segundos y 459 milésimas más lento que el del piloto que terminó primero.

Con la premisa obligatoria de mejorar rumbo a la final que se desarrollará el domingo, el de Alpine volverá a salir a pista a partir de las 11 de la mañana, momento en que dará inicio la clasificación. Para el domingo quedará la carrera, que comenzará a las 10 de la mañana.