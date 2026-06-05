El Senado nacional aprobó el pliego de un juez de Concordia y será Defensor Público de Víctimas en Entre Ríos

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el pliego de Juan Ignacio Lazzaneo, actual juez oriundo de Concordia, para ocupar el cargo de Defensor Público de Víctimas con asiento en la provincia de Entre Ríos.

La designación se dio este miércoles en el marco de una sesión donde se avalaron otras 73 postulaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo Nacional, destinadas a cubrir diversas vacantes en la estructura del Poder Judicial de la Nación.

La llegada de Lazzaneo representa un hito institucional para la jurisdicción, debido a que hasta el momento, esa figura no estaba cubierta en la Provincia. La implementación de este rol busca dar respuesta a una demanda histórica en el proceso judicial local, informó APF Digital.

De acuerdo con el marco normativo vigente, la función específica del Defensor Público de la Víctima consiste de forma primordial en “dar asistencia técnica y patrocinio jurídico a las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad”, garantizando así un acompañamiento integral y especializado desde el ámbito del Estado.

El flamante defensor cuenta con un recorrido previo en los tribunales entrerrianos. Su postulación inicial para la magistratura se produjo a una edad temprana, ya que al momento de su designación como juez contaba con 36 años. En lo que respecta a su formación académica, Lazzaneo obtuvo el título de abogado en 2012 en la Universidad Nacional del Litoral.

Su postulación final para este cargo de carácter federal llegó al ámbito legislativo luego de que la elección del nombre de Lazzaneo fue a propuesta de la Sala Penal del STJ (Superior Tribunal de Justicia) de Entre Ríos, logrando posteriormente el consenso político necesario en la Cámara Alta nacional para su ratificación.

La aprobación de esta postulación formó parte de un paquete general de nombramientos judiciales que destrabó el Senado tras intensos debates. Fue en la misma jornada legislativa donde se aprobó el pliego de Michelli y otras 72 designaciones. El caso de Verónica Michelli cobró particular trascendencia pública en las últimas semanas por tratarse de la candidata a jueza que Milei quiso vetar, pero cuyo pliego finalmente obtuvo luz verde junto al del magistrado entrerriano.