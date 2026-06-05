La Federación de Jubilados ratificó su postura en defensa del sistema previsional entrerriano

La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales se reunió con sus Centros de manera virtual este miércoles, con la finalidad de discutir la reforma previsional presentada por el Gobierno provincial.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la institución Oscar Pirillo acompañado por los miembros de la Comisión Directiva, y participó la vocal de la Caja de Jubilaciones, Claudia Vallori.

Allí ratificaron los cuestionamientos al proyecto de reforma previsional, la defensa de la Ley 8.732, su participación en la Multisectorial y la adhesión a las actividades acordadas.

“Nos reunimos para poner a consideración el trabajo que venimos llevando adelante tanto nosotros desde nuestro lugar como los Centros. Hoy con la iniciativa de la reforma presentada debemos definir de manera colectiva la estrategia a seguir”, dijo Pirillo.

La vocal de la Caja, Claudia Vallori, fue la encargada de abrir el debate expresando los principales puntos que afectarían a los jubilados y pensionados. La secretaria general María Angélica Hermosi ofreció un informe detallado de la participación en la Multisectorial y el plan de acción para las próximas semanas.

Como conclusión, los Centros participantes coincidieron en la importancia de mantener la unión y la movilización para defender los intereses comunes. Destacaron que la institución esté al frente del reclamo de nuestros representados.

Sobre la reforma, plantearon puntos que consideraron alarmantes: uno fue “la delegación de poderes de la Legislatura hacia el Ejecutivo para prolongar el estado de emergencia. Esto podría generar infinitos juicios por inconstitucionalidad, como así también ocurriría con las nuevas facultades del presidente de la Caja disminuyen el papel del directorio y su influencia real en las decisiones. La emergencia no se puede prorrogar infinitamente, la Constitución dice que debe tener principio y fin, y así lo vamos a reclamar” señalaron.

Se expresaron también acerca del “desenganche” de los haberes de los jubilados con los trabajadores activos que afectaría a varios sectores del escalafón, disminuyendo de esa manera el cálculo del 82% móvil. Además, los jubilados cobrarían las actualizaciones en un plazo de aproximadamente tres meses posteriores a los activos, lo que en un contexto de inflación licuaría aún más sus ingresos”.

Además, cuestionaron que se eleve la edad jubilatoria en general dejando de diferenciar a mujeres y varones, desconociendo el trabajo de cuidado que realizan las primeras; llevando la actividad laboral progresivamente casi al borde del promedio de la expectativa de vida nacional.

“Otro de los aspectos centrarles es que el proyecto habla de aportes extraordinarios, pudiendo recaer en los jubilados y en los activos, generando un riesgo importante para los jubilados y pensionados que son los sectores de mayor vulnerabilidad”.

Para finalizar señalaron “el déficit de la Caja no puede trasladarse a los sectores más desprotegidos, la Federación seguirá insistiendo en que los recursos deben obtenerse garantizando siempre el principio de seguridad social”.

En cuanto a las acciones a llevar adelante, acordaron la participación de los Centros y la Federación en las convocatorias planteadas para defender la Ley 8.732 tanto en Paraná como en el interior de la provincia.