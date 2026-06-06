En Texas y frente a Honduras, Argentina tendrá su penúltima prueba

En el Kyle Field de Texas, el seleccionado argentino enfrentará este sábado a la selección de Honduras. El equipo de Lionel Scaloni tendrá su primera presentación desde el inicio de su concentración en los Estados Unidos y la penúltima antes del debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia.

Su rival no clasificó al certamen ecuménico, por lo que supone una prueba algo inferior respecto a lo que significará el Mundial. Pese a eso, Lionel Scaloni tendrá chances de ver a sus dirigidos en cancha antes de comenzar el camino mundialista para poder tomar decisiones de último minuto, tal como ocurrió en la concentración previa a Qatar 2022, que acabó con las chances mundialistas de Joaquín Correa y Nicolás González (en sus lugares fueron Thiago Almada y Ángel Correa).

Se prevé que en este encuentro no estén aquellos jugadores que llegaron con problemas físicos a la convocatoria. Allí destacan los nombres de Emiliano Martínez, Cristian Romero, Lionel Messi y Julián Álvarez, entre otros. Es así que se prevé una importante presencia de jugadores que inicialmente serían suplentes.

De no ocurrir nada extraño, el equipo irá con: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

El entrenador adelantó que dará minutos a los jugadores que forman parte de esta citación, pero no estarán en la lista de 26. Es por eso que no sorprende la presencia de Giay entre los titulares.

Lesión

A falta de una confirmación oficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, Leonardo Balerdi habría sufrido una lesión muscular en la última práctica del seleccionado. Se trataría de un desgarro, que provocaría la salida del defensor del Olympique de Marsella de la convocatoria para el Mundial 2026, lo que abriría un cupo para elegir a otro futbolista en la lista de 26.

El rival

En frente habrá un equipo que quedó fuera de la clasificación al Mundial tras quedar en el segundo puesto del Grupo C de clasificación, justo detrás de Haití. Ahora ya está en marcha su preparación para el Mundial de 2030, en el que intentará volver a decir presente.

Los convocados por el español José Molina para este encuentro son los siguientes:

-Arqueros: Alex Güity, Edrick Menjívar y Luis Ortiz.

-Defensores: Clinton Benett, Cristian Canales, Cristopher Meléndez, Denil Mandonado, Darlin Mencía, Giancarlo Sacaza, Joseph Rosales, Kevin Güiti y Luis Vega.

-Mediocampistas: Alejandro Reyes, David Ruiz, Edwuin Rodríguez, Jorge Álvarez y Kervin Arriaga.

-Delanteros: Alexis Vargas, Dereck Moncada, Erick Puerto, Exon Arzú, Jeffry Miranda, Jorge Benguché, Keyrol Figueroa, Luis Palma y Rigoberto Rivas.