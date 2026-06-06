Balerdi afuera del Mundial: Marcos Senesi es una de las opciones

Este sábado, la Selección Argentina confirmó a través de sus canales oficiales que Leonardo Balerdi no será parte del plantel en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. De esta manera, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico deberán introducir una variante en la lista de 26 confirmada días atrás.

El central del Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha durante el último entrenamiento del seleccionado. Por el tiempo que demanda su recuperación, no podrá ser parte de la máxima cita futbolística, tal como les ocurrió a Nicolás González y Joaquín Correa en 2022.

Su salida abre la posibilidad a los demás integrantes de la lista original de 55 jugadores que publicó el seleccionador. Entre las opciones en defensa -si reemplaza al defensor con otro defensor- aparece el concordiense Marcos Senesi. El zaguero que se despidió de Bournemouth a final de temporada, es una de las posibilidades para la defensa, aunque no es la única y tiene otra contra: es zurdo, al igual que Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, dentro de la lista de 26.

Senesi es una de las opciones de Scaloni para reemplazar a Balerdi.

Los demás defensores competidores por el puesto son: Marcos Acuña, Germán Pezzella, Agustín Giay, Kevin MacAllister, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Capaldo, Gabriel Rojas, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo. Quienes se ajustan más a las características de Balerdi son Martínez Quarta y Di Lollo, pero dependerá de Scaloni la definición de su reemplazo.