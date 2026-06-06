Capibaras sufrió una dura caída frente a Tarucas en Tucumán

Lautaro Cipriani apoyó el primero de los dos tries de Capibaras, sobre el final del partido.

Este viernes por la noche, Capibaras enfrentó a Tarucas en el Tucumán Lawn Tennis para dar cierre a la fase de liga del Súper Rugby Américas. Ya clasificado a semifinales, el equipo litoraleño conducido por Nicolás Galatro enfrentó a un rival que lograría la clasificación en caso de ganar este encuentro.

La alineación elegida por Galatro tuvo a cinco jugadores paranaenses de arranque: Diego Correa, Felipe Villagrán, Bruno Heit, Franco Rossetto y Tomás Sigura. Sin embargo, el equipo no hizo pie en el norte del país.

A los 13 minutos llegó el primero de tres tries con los que Tarucas impondría condiciones en el primer tiempo. Facundo Cardozo apoyó el primero; Stéfano Ferro el segundo a los 36 minutos y Tomás Elizalde el tercero a los 39. Todos ellos fueron convertidos por Ferro. El equipo litoraleño descontó con un penal pasada la media hora de juego conseguido por Ignacio Dogliani.

En la segunda mitad del juego la cuestión no mejoró mucho. En un lapso de ocho minutos llegaron los tries de Tomás Dande, Rodrigo Navarro y José Calderoni Zenteno para sentenciar la historia en favor de Tarucas, que se puso 42-3. Todos los tries, nuevamente convertidos por Ferro.

En los últimos diez minutos hubo una reacción de Capibaras, que llegó a su primer try por medio del paranaense Cipriani a los 31 minutos y luego consiguió el segundo a los 36, gracias a Enzo Avaca (este último convertido por el paranaense Heit).

El resultado final fue una derrota 42-15 que dejó a Capibaras en la tercera colocación en su temporada debut con 47 puntos. En semifinales su rival será Pampas, que terminó segundo detrás de Dogos. El cuarto puesto fue para Tarucas, que logró meterse entre los cuatro mejores.

-SÍNTESIS-

Tarucas 42-15 Capibaras.



Punto a punto:

13’PT: try de Facundo Cardozo, convertido por Stéfano Ferro (TAR).

32’PT: penal de Ignacio Dogliani (CAP).

36’PT: try de Stéfano Ferro, convertido por él mismo (TAR).

39’PT: try de Tomás Elizalde, convertido por Stéfano Ferro (TAR).

Resultado parcial: Tarucas 21-3 Capibaras.

19’ST: try de Tomás Dande, convertido por Stéfano Ferro (TAR).

20’PT: try de Rodrigo Navarro, convertido por Stéfano Ferro (TAR).

27’PT: try de José Calderoni Zenteno, convertido por Stéfano Ferro (TAR).

31’PT: try de Lautaro Cipriani (CAP).

36’PT: try de Enzo Avaca, convertido por Bruno Heit (CAP).

Resultado final: Tarucas 42-15 Capibaras.



Formaciones:

Tarucas: Mariano Muntaner, Juan Vivas Estrella, Francisco Moreno; Ignacio Marquieguez, Luciano Asevedo; Facundo Cardozo, Agustín Sarelli, Thiago Sbrocco; Estanislao Pregot, Stéfano Ferro; Tomás Vanni, Pedro Coll, Matías Orlando, Mateo Pasquini y Tomás Elizalde.

HC: Pablo Pérez Toranzos.



Capibaras: Diego Correa, Martín Vaca, Ignacio Orsetti; Lorenzo Colidio, Lucas Bur; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán, Ignacio Gandini; Juan Lovell, Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Franco Rosetto y Tomás Sigura.

HC: Nicolás Galatro.



Amonestados:

27’PT: Diego Correa (CAP).

21’ST: Enzo Avaca (CAP).

26’ST: Juan Baronio (CAP).

45’ST: José Calderoni Zenteno (TAR).



Árbitro: Tomás Bertazza.



Estadio: Tucumán Lawn Tennis.