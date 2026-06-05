Hallaron en Buenos Aires a la entrerriana buscada desde abril y detuvieron a su pareja por trata

Una entrerriana que era intensamente buscada desde fines de abril fue localizada sana y salva en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación desarrollada por la Policía de Entre Ríos. Durante el mismo operativo, las autoridades detuvieron a su pareja, un hombre de 46 años que registraba un pedido de captura federal vigente por una causa vinculada a trata de personas.

La búsqueda se centró en la mujer de 33 años, quien se había ausentado de su domicilio en Concepción del Uruguay el pasado 28 de abril. La denuncia formal fue presentada semanas después por su madre, de 65 años, ante las autoridades policiales.

Ante la falta de novedades sobre su paradero, el 22 de mayo el Juzgado de Familia, Penal y de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1 de Concepción del Uruguay, a cargo de la jueza Alejandra Beatriz Núñez, dispuso la reiteración formal del pedido de localización.

La investigación permitió ubicarla en Buenos Aires

A partir de la denuncia, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la División Operaciones y Seguridad de la Jefatura Departamental Uruguay desplegó tareas de campo y análisis de información para reconstruir los movimientos de la mujer.

Las averiguaciones permitieron establecer que la mujer no permanecía en Entre Ríos, sino que se encontraba en el conurbano bonaerense junto a su actual pareja.

Con esos datos y bajo las actuaciones judiciales iniciadas en una causa vinculada a violencia de género, se autorizó el desplazamiento de una comisión policial hacia la provincia de Buenos Aires.

La delegación entrerriana viajó con personal femenino para garantizar el acompañamiento y la contención de la mujer durante el procedimiento.

El hallazgo y el regreso a Concepción del Uruguay

Los efectivos arribaron a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez, donde se concretó la localización de la mujer.

Tras constatar su identidad y coordinar las actuaciones correspondientes, la comisión emprendió el regreso hacia Concepción del Uruguay.

Según se informó oficialmente, alrededor de las 22.40 del jueves la mujer fue restituida al domicilio de su madre, quedando sin efecto el pedido de localización vigente.

Detuvieron a un hombre con pedido de captura federal

Durante el operativo, los investigadores identificaron al hombre que acompañaba a la mujer, de 46 años.

Al verificar sus antecedentes en las bases de datos de seguridad, constataron que registraba una orden de detención y captura emitida por el Juzgado Federal Nº 1, Secretaría Penal Nº 1, a cargo de la jueza federal subrogante Analía Graciela Ramponi.

La medida judicial estaba relacionada con una causa por presunta trata de personas iniciada a partir de una denuncia con identidad reservada.

Ante esa situación, personal de la DDI Moreno-General Rodríguez procedió a hacer efectiva la detención del sospechoso, quien quedó alojado preventivamente y a disposición exclusiva de la Justicia Federal mientras continúan las actuaciones correspondientes.