Colapinto mejoró y clasificó 14° en Mónaco

El argentino tuvo su mejor registro del fin de semana, pero no le alcanzó para entrar a Q3.

Este sábado por la mañana se desarrolló la Clasificación correspondiente al Gran Premio de Mónaco, sexto de la temporada del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. En ese marco, Franco Colapinto salió con el desafío de mejorar su rendimiento respecto a los tres entrenamientos de los que participó, en los que no les fue bien.

En la Q1 el mejor registro de Colapinto llegó en el mismo momento del accidente de Gabriel Bortoleto que provocó la bandera roja con dos minutos y 11 segundos por delante (quedó 13°). Arriba, Charles Leclerc, Max Verstappen y Kimi Antonelli terminaron como los tres mejores.

El reinicio de la velocidad no puso en riesgo la clasificación a Q2 para el argentino, que apenas perdió una posición a manos de Carlos Sainz. Los eliminados fueron Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Oliver Bearman, Sergio Pérez y Esteban Ocon. Aunque clasificó a la Q2, el brasileño Bortoleto rompió su vehículo y no pudo participar.

En la Q2 quien dio el golpe sobre la mesa fue Max Verstappen, que se adueñó del primer lugar a pocos minutos del cierre. Detrás quedaron Antonelli e Isack Hadjar, marcando un sorpresivo 1-3 de Red Bull. Respecto a la situación de Colapinto, aunque marcó su mejor tiempo, acabó en el 14° lugar de la clasificación. Junto a él quedaron eliminados Arvid Lindblad, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz y Alex Albon.

Durante la Q3 fue Charles Leclerc el que marcó el punto de quiebre de la competencia, ya que a poco más de un minuto del cierre logró un tiempo de un minuto, 12 segundos y 351 milésimas que obligó a todos sus competidores a acelerar en el final para arrebatarle el puesto de punta y hubo quienes tomaron el desafío.

Verstappen fue el primero en saltar a la cima y Hamilton también relegó a Leclerc al tercer lugar. Sin embargo, el golpe lo dio Kimi Antonelli, que registró un tiempo de un minuto, 12 segundos y 51 milésimas para convertirse en el poleman. El joven italiano sigue dando que hablar y largará por delante, en la misma línea que Verstappen y seguido por Hamilton y Leclerc.

En cuanto a los demás pilotos, las posiciones se completaron con: Isack Hadjar, George Russell, Oscar Piastri, Lando Norris, Pierre Gasly y Liam Lawson.