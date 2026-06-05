Desde Rafaela aseguran que habrá público visitante ante Patronato en el Grella

Patronato debe recibir a Atlético de Rafaela en el Grella por la fecha 16 de la Primera Nacional.

La cuenta oficial de X (exTwitter) de Atlético de Rafaela anticipó que habrá hinchas visitantes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, cuando La Crema enfrente a Patronato por la 16ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. Sin embargo desde el Rojinegro no hubo ninguna confirmación como club organizador del partido.

El mensaje desde la Perla del Oeste fue claro y está dirigido a sus hinchas: “Todos a Paraná. Acompañamos al equipo ante Patronato. Domingo 14 de junio, 15.30hs. Próximamente toda la información para obtener tu entrada”. Mientras tanto, desde Grella 874 no hubo anuncios oficiales al respecto.

De acuerdo a lo informado, Patronato buscará revertir la mala experiencia que tuvo con Colón de Santa Fe. En aquel partido interzonal de la 7ª fecha, disputado el 29 de marzo, no dejó buenos dividendos para el conjunto que en aquel momento dirigía Rubén Forestello. Es que más allá del 0-2, en condición de local, no sacó el rédito económico que pretendía y apenas un puñado de Sabaleros acompañó al equipo de Ezequiel Medrán desde la tribuna Ayacucho.

Las entradas a 70 mil pesos y vendidas solamente de manera presencial antes de la fecha del partido (no hubo expendio virtual) afectó los planes de la dirigencia. Y muchos colonistas se hicieron socios y accedieron por 25 mil pesos a las populares del Grella.

De acuerdo a versiones periodísticas está todo encaminado para confirmar la presencia de hinchas de Rafaela el 14 de junio pero dependerá del visto bueno de la Policía de Entre Ríos y ciertas condiciones para el operativo: ingreso de banderas y camisetas de La Crema. Una vez confirmado, se resolverá el número y precio de las entradas y se facilitaría la venta online.