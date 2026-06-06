Deportivo Máquina buscará el campeonato en el Nacional de Clubes Norte

Este viernes por la tarde y la noche se disputaron los dos encuentros semifinales de la Copa de Oro del Nacional de Clubes de futsal femenino llevado a cabo en Paraná. Este certamen, que involucró solo a equipos de la División Norte, tuvo como protagonistas a dos elencos de Paraná en las semifinales.

El primero en salir a la cancha fue Neuquen, que sufrió una dura caída frente a Montreal de Corrientes por 3-0 que lo dejó en la puerta del ascenso. Luego fue turno de Deportivo Máquina, que se impuso por 1-0 a Comunicaciones con el gol de María Cacciabue y logró el acceso a la final.

La definición medirá a Montreal y Máquina, que además lograron el ascenso hacia la División de Honor del futsal nacional. El Rojo paranaense es un histórico en este deporte a nivel paranaense y tendrá la chance de ir por el título este sábado por la noche en el Parque Enrique Berduc.

La definición del torneo comenzará a las 20 y otorgará el título de campeón al que consiga imponerse al cabo de su desarrollo. Tanto Máquina como Montreal tendrán la chance de consagrar un gran torneo en la noche paranaense.

-El camino de Deportivo Máquina:

Grupos

2-1 vs. Portuarias.

4-0 vs. Nueva Era.

0-0 vs. Tenis Club.

Playoff

1-0 vs. Tenis Club.

1-0 vs. Comunicaciones.



-El camino de Montreal:

Grupos

8-1 vs. Pescadores.

4-0 vs. José Hernández.

3-1 vs. San Cristóbal.

Playoff

2-1 vs. Don Orione.

3-0 vs. Neuquen.