Bahillo: “En 3 años el Ejecutivo no ha tenido diálogo con el bloque más importante de la oposición”

El diputado provincial Juan José Bahillo (PJ-Gualeguaychú) describió una preocupante situación de la industria y el sector productivo entrerriano producto del programa económico del gobierno nacional. También repasó diversos temas de interés legislativo como la realidad de la obra social OSER, la reforma previsional y los cambios al Régimen de Concesiones que pretende el oficialismo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bahillo dijo estar enterado del conflicto en Granja 3 Arroyos “pero uno como diputado provincial no es mucho lo que puede hacer, más allá de algunos mensajes que he intercambiado, pero es lamentable esta situación”.

Deseó que “ojalá que haya una salida” y contó: “Tuve contacto con un par de intendentes y establecí un par de contactos para granjas que se les estaban muriendo los animales por falta de alimento. Hice ahí algún puente para ver si lo podían solucionar con otra empresa porque es un problema productivo y humano; el productor no trabaja para que los pollos se le mueran por falta de alimento, eso es realmente grave, y además es un tema económico y a veces ambiental también porque una de las granjas está dentro de uno de los ejidos municipales”.

Describió que “cuando era intendente, yo sumaba las dos avícolas de Concepción del Uruguay y superaban en cantidad de empleos a lo que generaba el parque industrial de Gualeguaychú, lo que muestra la dimensión y la importancia que tiene para Concepción del Uruguay la faena de la industria avícola”.

Consultado por la situación de empresas e industrias de la provincia, resumió que “a nivel general están pasando por un momento bastante complicado y crítico, sobre todo en los últimos tres meses que han caído notablemente las ventas. En el último año, de julio del año pasado para acá, veníamos de un descenso lento en el nivel de ventas comparado a las ventas interanuales, pero sostenido. Y ese descenso de venta, y obviamente el nivel de actividad, se ha agudizado en los últimos tres meses siendo mucho más profundo”.

Como ejemplo, mencionó que “en Federación donde la industria más importante es la madera, en los años 2020 y 2021, había 67 aserraderos; a fines del 2023 había alrededor de 50 aserraderos, había bajado algo, pero ahora están con 26 aserraderos. El turismo que es la otra industria importante en Federación, el último fin de semana largo tuvo una ocupación que llegó al 40, 42%, cuando antes andaba entre el 70 y el 80%. Para el próximo fin de semana largo estiman, en el mejor de los casos, una ocupación del 60%, y Federación es un producto turístico requerido a nivel nacional”.

“Si uno habla con los comerciantes, en estos últimos tres meses hay una caída general altamente preocupante. No se ve tanto en pérdidas de trabajo porque la gente hoy tiene algunas otras cuestiones como para resolver, como para emprender, como para reforzar los ingresos del hogar, entonces esa caída no necesariamente rápidamente se transforma en pérdidas de trabajo. Pareciera que no hubiera pérdidas de trabajo o pérdida del poder adquisitivo, pero realmente lo hay, lo que pasa es que hay algunas otras herramientas que le permite en algunos casos a alguna familia reemplazar ese ingreso que se cae. Pero en general, para la economía de los hogares, hoy el principal problema es que el día 18, 20, 22, no están llegando a fin de mes”, describió.

Sobre posibilidades de un cambio del rumbo económico del gobierno nacional, el legislador consideró que “no va a cambiar” y explicitó que “la economía argentina y entrerriana con la diversidad de las economías regionales que tenemos, vivimos en un 75-80% del consumo interno y si no hay dinamismo en el consumo interno a través del poder adquisitivo del salario, de que trabajen las pymes, de las jubilaciones, que es el primer escalón para poner primera y que mueva la economía, y si no hay consumo interno estamos ante un serio problema. Y al no haber consumo interno, hay pérdida de nivel de actividad, se cae el pago de impuestos y esto también afecta la recaudación, por lo cual después el ajuste tiene que ser aún mayor porque el único programa que tiene el gobierno nacional es el equilibrio fiscal. Después discutimos si es mentiroso o no es mentiroso, pero no tiene un programa productivo, no tiene un programa de desarrollo del interior, no tiene un programa de aliento a las economías regionales, no tiene un programa de industrialización, entonces yo lamentablemente no veo que haya una voluntad en el gobierno nacional de modificar esta situación”.

Agregó que “lamentablemente tenemos un retraso cambiario que a los fines de ser competitivo en exportación también está perjudicando fuertemente al otro 25 o 30% de la economía que es la que se exporta. Ahí yo veo un inconveniente en el mediano corto y mediano plazo. Más allá la angustia urgente de hoy que ya están pasando miles y miles de familias por cómo se les ha complicado la economía del hogar”.

La situación de OSER

Consultado por el balance de OSER que reveló números preocupantes, Bahillo adelantó que “se va a presentar en la próxima sesión un pedido de informes con respecto a OSER, porque el gobierno generó hace ya casi un año una expectativa importante, y adjudicó todos los males que le podía adjudicar a IOSPER, demonizando el funcionamiento de IOSPER y prometiendo a través de OSER de manera prácticamente mágica y sin explicar muy bien cómo, un funcionamiento que dé respuesta a los afiliados. Esto claramente no ha pasado, más allá de lo que diga el informe y veremos también el tema de las actuaciones contables y demás, pero lo que es el nivel de prestación, de respuesta a los afiliados de OSER, indudablemente no solo no mejoró, sino que se deterioró. Esto es lo que nosotros recibimos y percibimos de los afiliados, y ya decíamos en el debate legislativo que había que ser prudentes, cautos, porque cuando generamos expectativas en la gente de que todo va a cambiar, de que todo va a mejorar, generamos esperanza y después eso no se traduce en una realidad concreta, a la gente que ya está frustrada con la política, la volvemos a frustrar”.

“A mí lo que me importa es que OSER dé las prestaciones que tiene que dar en tiempo y en forma, sobre todo a quienes tienen situaciones más angustiantes, como los pacientes oncológicos, diabéticos, hipertensos, que si se les interrumpe la medicación se les complica rápidamente su estado de salud. Creo que la primera evaluación es esa. Si no, estamos discutiendo lo secundario y no lo primario. Lo que yo digo es que están dando menos prestaciones y la calidad de prestación es menor a la que tenía IOSPER. Eso es indudable, y el carácter fundacional que tenía OSER, por ahora, no se estaría cumpliendo”, sentenció.

Reforma previsional

Consultado por el proyecto de reforma previsional que presentó el Ejecutivo en el Senado y a la polémica generada en las últimas horas respecto de un presunto proyecto similar que había presentado el ex gobernador Jorge Busti en la década del 90, Bahillo aseguró: “No tengo duda que un proyecto de esta característica, el justicialismo no lo hubiera impulsado. Creo que lo que hace el gobierno se puede entender dentro de las estrategias comunicacionales del gobierno al comparar esto con algún supuesto proyecto del justicialismo que no está escrito en ningún lado. Sí se habló y se charló varias veces la necesidad de la sustentabilidad de la Caja y nosotros reconocemos que hay que darle una mejor sustentabilidad a la Caja, el tema es cómo, pero nunca estuvo plasmado, si no, lo estarían mostrando para hacer un análisis comparativo”.

Como ejemplo, explicó: “En el proyecto que presenta el gobierno en la actualidad el tema del aporte de los regímenes especiales es realmente un ajuste importante sobre el haber jubilatorio del beneficiario. Tomando como ejemplo a un docente con una jubilación de un millón y medio, que debe estar por encima del promedio, con una canasta básica que está en 1.469.000 mil pesos, es decir, un haber jubilatorio que apenas cubre la canasta básica para no ingresar en la pobreza. Ese docente varón que se jubila a los 54 años, con el corrimiento de la edad del régimen ordinario de 60 a 65, tiene que seguir aportando el 19%, de acuerdo al proyecto de ley que envió el gobierno, hasta llegar a la edad del régimen ordinario, que serían los 65 años. Es decir que le descuentan el 19%, que es el aporte que hace el trabajador todos los meses, con lo cual un docente que se jubila y cobra 1.500.000 mil pesos, va a aportar por mes, le van a descontar 285 mil pesos. Es decir que de 12 jubilaciones en el año va a terminar cobrando 9,8%. Ya tiene dos menos. Y en el término de 11 años, hasta que llegue a los 65 años, va a aportar más de 30 millones de pesos. Un jubilado de un millón y medio de pesos que apenas cubre la canasta básica. El justicialismo nunca hubiera hecho una reforma de estas características, de eso no tengo duda”.

Régimen general de concesiones

En relación con el proyecto de reforma del Régimen General de Concesiones que se entiende como una posibilidad de privatizar servicios básicos, Bahillo dijo sentirse “desilusionado, vulnerado en la confianza, porque eso venía en el proyecto original y nosotros lo planteamos y lo aprobamos porque sugerimos un montón de modificaciones que se lograron”.

“La facultad de fijar gravámenes en el Régimen de Concesión por la facultad delegada al Ejecutivo, nosotros se la sacamos porque entendemos que eso es de la Legislatura y ahora lo vuelven a plantear en el tema de la emergencia del sistema jubilatorio. La concesión de todos los servicios básicos que tiene que dar el gobierno, como educación, salud, seguridad, justicia, régimen penitenciario, entendemos que eso no tiene que ser delegado. Yo que vengo a la actividad privada, considero que hay un choque de intereses. Hay cosas que son para la actividad privada, y esencialmente tiene que hacer el privado que tiene una mirada rentística, de agregado de valor, de rentabilidad, y la tiene que hacer el privado. Y hay cosas que las tiene que hacer el Estado porque no son superavitarias. Si nosotros las delegamos en concesiones o en privatizaciones, que es lo que plantea esto, indudablemente va a haber un incremento que van a pagar quienes usen estos servicios, que los van a encarecer porque el privado necesita tener rentabilidad. Y no podemos mirar a la salud pública desde el punto de vista del negocio; siempre puede ser más eficiente, siempre se puede mejorar la calidad del gasto, pero no tener una mirada rentística. Ni en la salud, ni en la justicia, mucho menos en la educación, que para nosotros es una inversión”, apuntó.

En ese marco, reiteró: “Me siento vulnerado en mi confianza porque ellos nos dieron la razón, entendieron el planteo, lo sacaron y entendieron que no corresponde. Y nosotros inclusive, a partir de ese diálogo y de esa construcción de consenso, acompañamos el proyecto. Pero resulta que lo aprueban, lo promulgan y a los tres días presentan un proyecto de reforma desdiciéndose de todos los que nos aceptaron a nosotros y reconocieron que estaba mal y que no debía ir en el proyecto”.

Consultado respecto de si estas cosas se plantean ante el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, o ante el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, el legislador comentó: “Lo planteamos, pero nuestros interlocutores más directos son los presidentes de bloque, que el año pasado era el diputado López y ahora es Bruno Sarubi, al igual que el presidente de la Cámara. Pero el Ejecutivo con nosotros no tiene diálogo”.

“El Ejecutivo provincial con el bloque de diputados más importante de la oposición no ha tenido un diálogo institucional en casi tres años. Ha habido diálogos individuales, yo reconozco que lo he llamado al ministro Troncoso por algunas cuestiones de temas legislativos, la diputada (Laura) Stratta también ha tenido algunos diálogos puntuales por determinados temas que parecía que no se resolvían dentro de la Cámara. A esto lo saben también los diputados del oficialismo y nos han dado respuesta; a veces nos satisfizo la respuesta y a veces no, pero han sido en temas puntuales. Ahora, diálogo institucional no ha tenido el oficialismo con nosotros como bloque, y me parece que por este tema no ha habido una reunión de comisión aún, pero hace seis meses cuando se aprobó el Régimen de Concesiones en Diputados nos reconocieron que esto era incorrecto y ahora meten una ley, con una contradicción abierta del oficialismo”, concluyó.