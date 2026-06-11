Conflicto en la Enerc: docentes inician paros semanales rotativos tras una reunión sin acuerdo

El colectivo docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, nucleado en la Asamblea de Instructores, determinó el inicio de una nueva fase en su plan de acción gremial mediante la implementación de jornadas de paros rotativos semanales, actividades pedagógicas y cine debates en los establecimientos institucionales. Esta medida se adopta luego de cumplirse cuatro semanas de un paro con acatamiento casi total iniciado el pasado 13 de mayo, que incluyó movilizaciones y la toma del espacio de la escuela por parte de los estudiantes.

La resolución fue tomada a raíz del resultado negativo de la reunión mantenida el miércoles 3 de junio con el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Carlos Pirovano, y el rector de la institución educativa, Gabriel Rojze, con el objetivo de destrabar el conflicto salarial, revertir las irregularidades del nuevo Régimen de Asignación de Horas Cátedras y anular el cómputo de inasistencias aplicado a los alumnos durante los días de huelga, reclamos para los cuales, según sostienen, no se obtuvieron compromisos ni soluciones concretas por parte de los funcionarios.

En la reunión con las autoridades, los representantes de la asamblea indicaron que las respuestas a las demandas de recomposición fueron negativas, argumentando los funcionarios la imposibilidad de evaluar un incremento salarial o revisar el porcentaje asignado a los ayudantes de cátedra.

Según consta en el documento emitido por los instructores, las autoridades propusieron recortar contenidos curriculares y trabajar menos horas para equiparar los ingresos en proporción, manifestando que la única perspectiva a mediano plazo sería una ventana en el mes de julio para solicitar un reajuste presupuestario al Ministerio de Economía, además de contemplar un pedido mayor para el presupuesto del año 2027.

El sector docente calificó como grave la postura de mantener las faltas computadas a los estudiantes durante las semanas de cese de actividades y advirtieron que de sostenerse esta medida más de la mitad del alumnado regular quedaría en condición de libre.

La contrapropuesta oficial consistió en exigir que los instructores recuperen las horas perdidas antes del cierre del año, lo cual fue considerado por la asamblea como una decisión que busca dividir a la comunidad educativa. Ante este panorama, el plan de lucha aprobado contempla levantar el paro por tiempo indeterminado y pasar a la modalidad de paros rotativos de una jornada por semana hasta la finalización del cuatrimestre. Para la sede AMBA, el paro se llevará adelante los días miércoles 17 de junio, jueves 25 de junio y viernes 3 de julio, y resta una última jornada por confirmar. En las otras sedes, los días aún no se definieron.

El pliego de condiciones de la asamblea para el retorno a las actividades exige la anulación de las inasistencias de los alumnos, la apertura de un cronograma de reasignación de horas y la participación activa de los claustros docentes y directivos en la planificación del segundo semestre y el ciclo 2027.

También se planteó una situación de alerta salarial para el mes de julio, donde se advierte que no se procederá al cierre de notas del primer cuatrimestre ni al inicio de las clases del segundo período lectivo en caso de no mediar una respuesta positiva a sus demandas.

Los instructores incluyeron reclamos específicos para la carrera de Animación, donde señalan un recorte salarial del 50% y la falta de ayudantes presenciales en la sede Jujuy, y para las sedes regionales, donde exigen revertir la instrucción a distancia implementada debido al recorte de viáticos para docentes viajeros y reincorporar al personal técnico desvinculado.

Finalmente, el documento de la organización docente manifestó un rechazo explícito a la instalación de molinetes en los accesos del edificio y argumentan que dichos dispositivos no cumplen una función de control laboral efectiva debido a la existencia previa del registro biométrico implantado hace un año.