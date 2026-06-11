“Más que refuerzos, pedimos que se corte la racha de lesiones y suspensiones”, tiró Bravo

Federico Bravo habló del presente de Patronato en la Primera Nacional y de las expectativas en relación a lo que se viene.

El mediocampista Federico Bravo es uno de los referentes del plantel de Patronato. Prácticamente a mitad de temporada, el futbolista surgido de Boca Juniors habló de lo que pasó y lo que se viene para la entidad de la capital entrerriana.

Patronato ahora jugará tres juegos en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella: Atlético Rafaela, Midland y San Martín de Tucumán, respectivamente y sacar una buena cantidad de puntos lo acomodaría de la mejor manera en la tabla de posiciones con vistas a la segunda parte del campeonato.

“Tenemos tres partidos de local y sabemos que si hacemos las cosas bien podemos ilusionarnos. Es dificilísimo sacar nueve de nueve, pero si lo lográs seguramente vas a estar entre los primeros puestos”, dijo el mediocampista central.

Más adelante, con la experiencia de tener varias temporadas vividas en su recorrido, el jugador pidió calma: “Si ganás un partido mirás para arriba y si perdés mirás para abajo. Está todo muy parejo. Nosotros tenemos que pensar solamente en Rafaela y en hacer un buen partido”, afirmó.

Por otra parte, los altibajos siguen apareciendo en un equipo que no encuentra regularidad. De aquella racha de seis encuentros sin conocer la derrota pasó a tres juegos sin triunfos. “Somos conscientes de que el peor partido fue contra Güemes y nos hacemos cargo. Sacando eso, creo que venimos haciendo cosas buenas y en varios partidos fuimos superiores a los rivales. No hay que volverse locos porque es un torneo largo. Hay que encontrar regularidad”, analizó en declaraciones a Código Patrón.

Ya en el final, en el plantel quedó la sensación de haber desperdiciado una buena chance de volver a ganar de visitante. El 1 a 1 contra Agropecuario hizo ruido en el plante: “Lógicamente lo tomamos como perder dos puntos porque el objetivo era ganar. Hasta el entretiempo creo que lo merecíamos, pero en el segundo tiempo nos dominaron claramente”.

Y cerró: “Por eso también hay que valorar el empate porque la pasamos mal y logramos traernos un punto”.