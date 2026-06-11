Turismo Pista: el entrerriano Scatena regresará en Rosario

El entrerriano Fabricio Scatena será uno de los pilotos que reaparecerá en la quinta fecha de la temporada 2026 de la Clase 2 del Turismo Pista. La competencia se desarrollará este próximo fin de semana en el autódromo de Rosario y el representante de Entre Ríos será de la partida después de superar algunas cuestiones personales.

Tras presentarse en la competencia de Concordia, Scatena hizo un alto en la cita de San Jorge y volverá en la contienda rosarina. El oriundo de Concepción del Uruguay hizo una serie de trabajos tanto en el chasis como en la carrocería de su Volkswagen Up con vistas a lograr una mejora en el funcionamiento de su auto. En tanto, Néstor Lazarte hizo lo propio en la preparación del motor.

“Estamos trabajando mucho para llegar a la fecha de Rosario con un buen rendimiento. Tuvimos que dejar pasar la cita en San Jorge por cuestiones personales, pero ahora confirmamos nuestro regreso con el Volkswagen Up”, expresó el piloto entrerriano.

A lo que agregó: “Vamos desarrollando el auto carrera a carrera y para esta ocasión hicimos algunas modificaciones que seguramente nos permitan pegar un salto y tener un mejor funcionamiento. La premisa es mostrarnos más adelante y estar en la pelea”.