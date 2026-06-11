¿“Licha Martínez u Otamendi?: quién acompañará a “Cuti” Romero en la zaga central

A seis días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia, el entrenador, Lionel Scaloni, empezará a delinear el 11 titular y una de las dudas que se empiezan a plantear está en la zaga central. Con Cristian Romero ya recuperado de la lesión con la que arribó a Estados Unidos, lo que queda es conocer cuál será su compañero de zaga. El técnico tendrá que decidir entre Nicolás Otamendi y el gualeyo Lisandro Martínez, que llegan en un gran nivel.

Luego de la victoria ante Islandia por 3-0, Scaloni fue consultado por el tema y dejó una curiosa frase cargada de sinceridad: “Lo único que puedo hacer es meter la pata y eso es lo que voy a hacer, porque va a jugar uno de los dos. Si Cuti responde, seguramente, y eso es lo que haga cuando tome la decisión. Ya se los dije a ellos. Lo único que voy a hacer como entrenador es meter la pata porque hay un montón que merecen jugar, pero solo lo hacen 11, hay cinco cambios y merecerían jugar todos”.

El cuerpo técnico considera tan pareja la pelea como se replica en otros puestos, especialmente el centrodelantero, sector en el cual el nivel entre las opciones -Lautaro Martínez y Julián Álvarez- es muy parejo. "Es como el caso de Lautaro o Julián. Es un continuo tomar decisiones y tratar de dar en la tecla. No tengo claro quién va a jugar. Incluso si Cuti no está para el inicio podrían jugar los dos, pero no lo tengo claro”, reconoció el DT de Pujato.

El entrerriano Licha Martínez fue titular en los dos amistosos previos a la Copa del Mundo -Honduras e Islandia- y de esta manera cerró su regreso al seleccionado en gran forma. El futbolista de Manchester United se había perdido la gira de marzo por una lesión y ya había estado todo el año pasado ausente por una ruptura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda. Sin embargo, demostró que ya está totalmente recuperado y para pelear un lugar.

Otamendi, en tanto, también estuvo de arranque en ambos, ya que Cuti Romero sumó minutos desde el banco porque volvía de una lesión ligamentaria que sufrió en el cierre de la temporada con el Tottenham. El jugador de 38 años viene de una gran temporada en Benfica, acaba de firmar contrato con River para sumarse luego del certamen y fue el titular durante el último Mundial.

De todos modos, el último gran torneo de la Albiceleste fue la Copa América de Estados Unidos en 2024, en la que le ganó la final a Colombia, y en ese certamen Scaloni apostó por una dupla más joven con Romero y Martínez. El ex-Defensa y Justicia jugó todos los encuentros, a excepción del último de la fase de grupos ante Perú.

Eso resulta un antecedente importante para tener en cuenta a la hora de la planificación de Scaloni de cara a una nueva Copa del Mundo. Lo cierto es que, por el momento, como reconoció el DT, es una incógnita quién será el titular y puede que empiece a develarse en los días previos al estreno, el próximo martes.