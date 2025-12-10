Cómo es “Jay Kelly”, la nueva película de Netflix que arrasa con George Clooney

"Jay Kelly" es la nueva película de Netflix por la que Goorge Clooney está recibiendo sus mejores reseñas y que en apenas un puñado de días ya se convirtió en uno de los títulos más vistos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la cinta, dirigida por el aclamado Noah Baumbach (conocido por Historia de un matrimonio), tuvo su estreno limitado en cines antes de su lanzamiento global en la plataforma de streaming.

Cómo es “Jay Kelly”

"Jay Kelly" es una comedia dramática que se centra en el ajuste de cuentas personal de una gran estrella de cine durante una gira internacional.

¿De qué trata?

La película sigue a Jay Kelly (interpretado por George Clooney), una famosa estrella de Hollywood de unos sesenta años que atraviesa una profunda crisis existencial y de la mediana edad.

La trama se desarrolla mientras Jay se embarca en una gira promocional por Italia, acompañado por su fiel agente y amigo, Ron Sukenick. En el contexto de un importante homenaje que un festival de cine le brindará, Jay se ve obligado a hacer un ajuste de cuentas personal, volviendo a contactar con las personas clave que han marcado su vida, incluida su familia.

La sinopsis oficial sugiere que, aunque todo el mundo conoce al famoso actor Jay Kelly, la película explora el dilema de que "Jay Kelly no se conoce a sí mismo". Es una reflexión sobre la fama, el legado, las relaciones rotas y el paso del tiempo.

Reparto Principal

El reparto es estelar e incluye a varios colaboradores frecuentes del director Noah Baumbach:

-George Clooney como Jay Kelly, la estrella de cine en crisis.

-Adam Sandler como Ron Sukenick, el manager y amigo de Jay.

-Laura Dern como Liz, la publicista de Jay.

-Billy Crudup como Timothy Galligan, un viejo amigo de la escuela de actuación de Jay.

-Riley Keough como Jessica Kelly, la hija mayor de Jay.

-Greta Gerwig como Lois Sukenick, la esposa del manager Ron.

Fuente: Noticias Argentinas.