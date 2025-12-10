Primera Nacional: Agustín Araujo, la cara nueva de Patronato

Agustín Alejandro Araujo será una de las primeras incorporaciones de Patronato con vistas a la Primera Nacional 2026. El volante/extremo de 26 años llegará con el pase en su poder tras quedar libre en Chacarita, donde estuvo jugando esta última temporada, y firmaría hasta diciembre del año venidero.

De inferiores en Racing Club de Avellaneda, su carrera profesional lo llevó hacia Alvarado de Mar del Plata, Gimnasia y Tiro de Salta, donde fue dirigido por el Yagui y consiguió el ascenso a la segunda división en 2023, y finalmente su paso por el Funebrero, señala Código Patrón.

Araujo nació en la localidad de Reconquista, Santa Fe. Con 12 años llegó a la Academia y realizó todas las inferiores en el Predio Tita Mattiussi: comenzó como lateral izquierdo y, con el pasar de los años, fue adelantándose hasta lograr asentarse en una posición más de ataque.

El futbolista estuvo varios años siendo parte del plantel de reserva, incluso, Diego Cocca lo promovió a la Primera División para transitar la pretemporada en 2017; pero no logró debutar en el club con el que firmó su primer contrato y lo extendió hasta quedar libre en junio de 2021.

En los próximos días el jugador llegará a Paraná para firmar su vínculo con el Rojinegro y acoplarse al plantel cuando comience la pretemporada, que está pautada para los primeros días del mes próximo.