Romero sobre los nuevos colectivos: “Celebrando el segundo año de gestión, hemos cumplido con la gente”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, repasó los temas de interés de la gestión como la implementación del nuevo sistema de colectivos, las obras para mejorar el servicio de agua potable y el futuro sistema de estacionamiento medido.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Romero destacó la figura de Raúl Alfonsín en el marco del Día Universal de los Derechos Humanos y analizó que “la democracia reconquistada en el 83 tuvo una previa de lucha, sobre todo de los organismos de derechos humanos que plantaron conciencia en el mundo –no solamente en Argentina- de lo que pasaba en la dictadura de Argentina. Cuando se recupera la democracia y en los dos primeros años había descubrimiento de centros clandestino de detención y toda una cantidad de historias que desconocía la inmensa mayoría de la población, lo que se conocía era gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos y en Entre Ríos había dos que prevalecían: una era la Liga, muy ligada con el PC, y por otro lado conformamos una organización que era más plural, más multipartidaria, que fue la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”.

“Con la Asamblea no solamente recibimos denuncias, sino que estábamos al tanto de los presos políticos de finales de la dictadura, intervinimos en causas y en denuncias, recopilamos denunciamos que mandamos a Buenos Aires para el informe del Nunca Más, hicimos mucha tarea concreta. Machaconamente trabajamos en estos temas que parecía que tomaba a una pequeña porción de los argentinos, pero porque había mucho miedo generalizado. Y quizás mucha gente tenía ganas de venir y acompañarnos, otros nos ayudaban y aportaban, pero no aparecían después porque prevalecía el miedo”, relató.

“Por eso después en los 2000 muchos parecieron descubrir el tema de los derechos humanos, y eso es injusto para quienes transitaron el camino en mucha hostilidad. Por eso hay que ser respetuosos y no me gusta los discursos fundacionales, nadie fundó el tema de los derechos humanos en Argentina, sino que fue una lucha de muchos sectores, fue una construcción colectiva. Sí reconozco que al asumir Alfonsín uno de sus primeros anuncios fue la creación y conformación de la Conadep, que fue muy valioso. Incluso jamás le hubiera cambiado el preámbulo al Nunca Más ni hubiera hecho una revisión histórica de ese proceso, porque los procesos históricos son lo que son”, evaluó.

Temas de gestión

Consultada sobre el inicio del nuevo sistema de colectivos, Romero afirmó que “lo más positivo es la plena aceptación de la gente, cómo respondió, cómo se tomó el colectivo, cómo elogia el nuevo sistema, y está claro que los paranaenses sienten que nos merecemos este transporte. No hay que retroceder, no hay que aflojar y este es el transporte que se merecen los paranaenses, y el propósito de todos nosotros es que nos volvamos a subir al colectivo”.

“Hemos tenido hostilidad, lo que es deplorable, incluso hubo un amague de no dejar salir las unidades, cosa que finalmente no ocurrió. Acá hay una elección que no es mía ni del equipo de gestión, hay una decisión política del equipo que encabezo, pero además hay una convicción indudable de los paranaenses que quieren tener un mejor sistema de transporte, que quieren vivirlo, gozarlo, quieren viajar con aire acondicionado, saber cuándo pasa, tener comodidad, tener una rampa para las personas con discapacidad. Esto hay que tenerlo y es lo que merecemos los paranaenses. Todo lo demás, siguen abiertas las puertas para que vengan trabajadores de la anterior empresa a incorporarse a la nueva, no hay continuidad de empresas por lo tanto no está la continuidad del artículo de la ley de contrato de trabajo, no se le puede exigir a esta empresa lo que no se le exigió a la otra, y en eso el gremio del sector tiene mucho que hacer, sin duda tendrá mucho que reclamar en nombre de los trabajadores a las empresas salientes, porque la indemnización por antigüedad y lo que se le debe a los trabajadores es un deber de las empresas salientes, y nosotros queremos un buen transporte para la ciudad y trabajamos en positivo”, evaluó.

Respecto de cuestiones pendientes a resolver con la anterior empresa concesionaria, la intendenta planteó: “Para el diálogo siempre estamos abiertos, de hecho, la empresa saliente en Paraná sigue prestando el servicio metropolitano y todavía se ven coches de Ersa circulando por la ciudad. Los permisos para las paradas son facultad del municipio y se puede haber exigido que paren en la terminal, por ejemplo, porque son transportes interurbanos, pero nosotros tenemos cero disposición al conflicto, estamos siempre dispuestos a dialogar, somos gente madura, gente que concibe la función pública como un servicio a la sociedad y celebrando el segundo año de gestión siento que en esto hemos cumplido con la gente. Por supuesto que falta, por supuesto que habrá que hacer correcciones, que a la parada donde nos dañaron una unidad la vamos a modificar. Que no nos hagan daño, porque el daño que le hacen a un colectivo se lo hacen al ciudadano paranaense, no a mí ni a la gestión, porque esta concesión del transporte va a llevar 12 años en la ciudad, queremos que siga vigorosa, fuerte, con coches limpios, con tecnología y con lo mejor para nuestros vecinos”.

En cuanto al ataque a piedrazos contra una unidad, sostuvo: “Yo lo marco dentro del proceso de hostilidades que nos han desatado desde hace unos meses; hay una posición hostil desde el inicio que decían que nadie se iba a presentar a la licitación, después decían que no se iba a poder poner en marcha, que no iban a dejar salir los colectivos, y yo inscribo esta acción vandálica dentro de eso. Tratemos de no magnificarlo porque a los colectivos los va a defender el pueblo paranaense; y además se investigará, la justicia tiene la denuncia y hemos aportado la prueba de la que nos valemos”.

Por otra parte, analizó que “el proceso de mejora del transporte se inscribe dentro del derecho que tiene el ciudadano paranaense de tener un mejor servicio. Nosotros tratamos de hacer todo lo mejor posible, sin duda como cualquiera cometemos errores, pero estos colectivos son los que queremos tomar”.

Admitió también que “hay sugerencias de los vecinos en relación con las paradas, piden más paradas y otros circuitos, no queremos superponer los circuitos con los del transporte metropolitano, pero concretamente en el barrio Mosconi de calle Caputo piden un cambio; también piden más y mejores garitas que las estamos arreglando y vamos por un proceso de compra. Vamos a atender todas las sugerencias aprovechando los meses de verano en que hay menos afluencia de colectivos, pero no queremos perder velocidad, queremos que la gente llegue pronto, y en ese equilibrio vamos a ir buscando hacer modificaciones”.

Agua potable

En otro orden de temas, Romero habló del trabajo para mejorar el servicio de agua potable en la ciudad y refirió que “se está terminando la obra de la cañería de 500 y la expectativa es terminarla ahora en diciembre y tenerla funcionando en enero. Hemos tomado precauciones para que este año no tengamos las dificultades que tuvimos el año pasado; por el momento no hubo cortes en la zona oeste pese a que el calor está arreciando, y con el funcionamiento de esta cañería vamos a tener un abastecimiento permanente a la planta de 5 Esquinas, llamada Cristo Redentor, y a su vez esa planta es la que abastece Ejército. Teniendo abastecido Ejército no vamos a tener problemas en San Agustín y en Bajada que son los lugares donde hubo problemas el año pasado”.

Agregó que “no obstante eso, también se han tomado medidas durante el año haciendo correcciones en San Agustín y en Bajada donde pusimos en funcionamiento un tanque; estamos con una deuda en barrio Mercantil, pero lo tenemos dentro de las tareas planificadas y pensamos que este verano vamos a mejorar mucho”.

“Por supuesto que los únicos inconvenientes que la ciudad puede tener es cuando se rompe alguna cañería, pero eso ha ocurrido siempre porque las cañerías en Paraná son de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el caso histórico y tenemos una planta potabilizadora del siglo XXI. Esa es una de las obras por las cuales viajé hace poco a Washington para pedir financiamiento de BID y de Banco Mundial porque Paraná necesita obras de gran envergadura que requerirían que entre todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo. Necesitamos una planta que trate los líquidos cloacales de la ciudad, el colector cloacal sur y reemplazo de cañerías en el casco histórico, y son obras importantes. Hoy estamos pagando en tiempo y forma nuestras deudas, no tiene endeudamiento el municipio de Paraná, y aunque sea en el último mes de gestión quisiera dejar encaminado ese proceso de que en algún momento tengamos financiamiento para esas grandes obras”, adelantó.

“Mientras tanto estamos mejorando mucho el sistema de Obras Sanitarias, la ingeniera a cago está dedicada exclusivamente a mirar Obras Sanitarias y a perfeccionar el sistema, tenemos un Plan del Agua que comenzó en 2024 y se está desarrollando por el cual compramos bombas, poniendo válvulas, mejorando presión, y todo eso ahora se va a intensificar porque sacamos de la órbita de Servicios Públicos a Obras Sanitarias para darle más especificación y especialización. Y por supuesto que estamos procurando mejorar los conocimientos del personal de Obras Sanitarias y perfeccionarlos”, sentenció.

Respecto de los problemas del agua con arsénico que sufren los vecinos del área metropolitana como Oro Verde, San Benito, Sauce Montrull, Romero sostuvo que “ese problema se da cuando hay agua de pozo. Tenemos muy buena agua en la ciudad y no tenemos agua de pozo. Lo ideal hubiera sido terminar el acueducto metropolitano que estaba empezada con financiamiento del Enohsa, con una planta idéntica a la que tenemos en Echeverría, una planta nueva al lado que iba a abastecer a Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Sauce Montrull. Esa obra se discontinuó, no tenemos dinero y no estamos en condiciones para hacerla, y esa es la solución de fondo”.

De todos modos, aclaró que “la otra solución es que se hagan plantas más chicas, modulares, en cada localidad. Durante la gestión de Gustavo Bordet hicimos plantas modulares en Villa Urquiza y en Colón; no son inversiones carísimas y se pueden hacer esas plantas más chicas en las localidades para que dejen de tomar el agua salada de pozo que a veces tiene contaminación de arsénico”.

“Hay dos soluciones: continuar el acueducto metropolitano, pero para eso hay que obtener financiamiento, o construir plantas modulares chicas para cada localidad, aunque San Benito está lejos del río y le costaría muchísimo más hacer potabilización de agua de río; Oro Verde y Colonia Avellaneda están más en condiciones de tener esa posibilidad”, advirtió.

La realidad social

Respecto de la cuestión social en la ciudad, Romero aseguró que “este es un municipio de mano tendida, asistimos a comederos, merenderos y a nuestros jardines maternales y hemos mejorado muchísimo el plan nutricional. Privilegiamos que haya proteína, huevo, alimentos sustanciosos, y en eso hemos migrado de un modelo del clásico bolsón a la proteína, tenemos un convenio con el Banco de Alimentos que nos provee alimentos de mucha calidad. Somos un Estado de mano tendida, nunca hemos abandonado y al contrario hemos triplicado la inversión en alimentos, pero llegamos hasta donde podemos”.

“Esporádicamente recibimos algún apoyo de alimentos del gobierno provincial, del Estado nacional, los municipios no reciben nada, sólo paga aquellos planes que preservó. En materia alimentaria estoy en la tranquilidad de que a los merenderos y comedores los estamos asistiendo”, aseveró.

Estacionamiento medido y tarjeteros

Al respecto, la intendente explicó que “hay todo un sistema; en Paraná las calles de concesión son un poco más anchas, las otras son angostas y la gente dejó de usar el transporte público porque era de muy baja calidad, por eso vamos a estimular que se use el transporte público y en ese proceso también se estimula que rote el estacionamiento en la ciudad, que no esté la gente 6 horas estacionada en el centro, sino que use el transporte público que será de gran calidad, que va a mejorar su frecuencia y que va a pasar como debe ser. Paralelamente vamos a licitar un sistema de estacionamiento, que hoy funciona en forma muy precaria y son muy pocos los tarjeteros que le dan al ciudadano la tarjeta y la marcan efectivamente, por eso pensamos en una inversión de empresa privada que ordene el sistema, en la cual estén contenidos a modo de auxiliares la gente que seriamente viene prestando esa función en la calle desde hace muchos años”.

“En ese esquema pensamos para no agredir realidades porque son modos de subsistencia que tiene algunas personas que las han llevado adelante durante mucho tiempo. En ese marco, cuando recibamos la propuesta de la empresa privada la vamos a analizar con prioridad de aquellas que contengan a la gente. En otras ciudades se ha hecho así y ha funcionado”, concluyó.