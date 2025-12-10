La Liga Profesional de Fútbol definió las zonas para 2026

El sorteo contó con la presencia del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La Liga Profesional de Fútbol realizó este miércoles el sorteo de la conformación de las zonas del Torneo Apertura y el Torneo Clausura 2026 de Primera División. El evento se llevó cabo tras la reunión de Comité Ejecutivo en Ezeiza y contó la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en medio de la investigación de Sur Finanzas.

Finalmente, Platense, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Lanús, Deportivo Riestra, Talleres, Boca, Estudiantes, Instituto, Gimnasia Mendoza, San Lorenzo, Independiente, Newell’s, Unión y Vélez formarán parte de la Zona A.

Mientras que Argentinos, Aldosivi, Atlético Tucumán, Banfield, , Barracas Central, Belgrano, River, Gimnasia, Estudiantes (Río Cuarto), Independiente Rivadavia, Huracán, Racing, Rosario Central, Sarmiento y Tigre conformarán la Zona B.

Además, se sorteó la fecha Interzonal, que quedó diagramada de esta manera:

Vélez – River

Barracas Central – Platense

Talleres – Rosario Central

Sarmiento – Estudiantes

Defensa y Justicia – Belgrano

Argentinos – Lanús

Boca – Racing

Independiente Rivadavia – Independiente

Unión – Aldosivi

Atlético Tucumán – Instituto

San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)

Gimnasia – Gimnasia de Mendoza

Central Córdoba – Tigre

Huracán – Deportivo Riestra

Newell’s – Banfield

En cuanto a la conformación de las zonas, la LPF informó que se realizaron por sorteo tal como se hizo en 2025. El sorteo se realiza por parejas, no por clubes de manera individual. Es decir, si la pareja se conformara por “Equipo 1” y “Equipo 2” y del sorteo surgiera que el Equipo 1 se ubica en zona A, el Equipo 2 se ubicará en la correspondiente zona B.

El formato seguirá siendo de 2 zonas de 15 equipos cada una. La fase de grupos consistirá de 16 fechas, mientras que los playoffs (accederán los primeros ocho de cada grupo) contarán con cuatro instancias: Octavos, Cuartos, Semifinales y Final. Cada equipo jugará: 14 partidos contra los equipos de la misma zona; 1 Interzonal contra Equipo Clásico y 1 Interzonal por sorteo, contra un rival que no sea el clásico.