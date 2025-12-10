Miranda se reunió con Troncoso y aseguró que no habrá cierre de institutos de formación en Federal

La legisladora publicó una foto con el Ministro de Gobierno y contó que se reunió con él ante “las inquietudes de la comunidad educativa sobre el posible cierre de carreras terciarias en el departamento Federal”.

En este marco, aseguró: “Les informo que no existe ninguna posibilidad que esa situación se de en nuestro departamento, ni en el 2026 ni tampoco en el 2027” y fue más allá al aseverar: “Tampoco hay cierres previstos para el resto de la provincia”.

“En la parte educativa ya tienen sobradas muestras que no haría esta publicación si tuviera alguna duda. La única forma de tener una respuesta concreta es ir a las fuentes!!”, publicó ApfDigital.

“Tranquilidad, gente!! El Ariente (Instituto de Educación Superior de Federal) sigue adelante con cada uno de sus profes y cubriendo las expectativas de la comunidad de nuestro departamento”.