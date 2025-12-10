Salud investiga un caso sospechoso de sarampión en Nogoyá

Un nuevo caso sospechoso de sarampión es estudiado por estas horas por el área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Fuentes oficiales confirmaron que el paciente es oriundo de Nogoyá y ha sido aislado preventivamente. Cabe recordar que días atrás se registró el primer caso en la provincia, concretamente en la zona rural de Santa Elena, en el departamento La Paz.

De acuerdo a lo informado a este medio por autoridades del Hospital San Blas de la localidad, se dispuso la puesta en acción de un protocolo preventivo. El viernes estarían los resultados definitivos, que serían informados oficialmente por la cartera sanitara provincial.

El plan activado por el nosocomio incluye un bloqueo domiciliario y la búsqueda de antecedentes en zonas cercanas a la vivienda del paciente.

Autoridades de Salud reiteraron la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación correspondientes, especialmente en menores de edad.

Fuente: Ahora.